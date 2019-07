Für drei von fünf Bundesrichtern der zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung war klar: Es gibt genug Anhaltspunkte, dass sich auf den Listen Steuersünder befinden könnten. Die Mehrheit hiess deshalb am Freitag in einer öffentlichen Verhandlung die Auslieferung von gut 40'000 UBS-Kundendaten an Frankreich gut.

Abteilungspräsident Hans Georg Seiler (SVP) und Bundesrichter Thomas Stadelmann (CVP) wehrten sich vergeblich gegen die Datenlieferung der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Stadelmann sprach vom «wahrscheinlich grössten» Fischzug der Geschichte. Die Bundesrichter Stephan Haag (GLP), Yves Donzallaz (SVP) und Bundesrichterin Florence Aubry Girardin (Grüne) sahen dies anders – und setzten sich durch.