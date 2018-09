KKS, wie sie in ihrer Heimat genannt wird, sagt Sätze wie: «Ich finde es wichtig, Demut und Distanz zu sich selber zu haben.» Nach dem Rücktritt von Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann richten sich alle Augen auf sie – erst recht, nachdem sich Parteipräsidentin Petra Gössi nicht zur Wahl stellen will. «Ich stehe für eine Kandidatur nicht zur Verfügung», sagt die Schwyzer Nationalrätin . Noch ist niemand offiziell auf das FDP-Kandidatenkarussell aufgesprungen. Einzig der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler hat öffentlich sein Interesse angemeldet.

So hätten sie alle gern, die freisinnige Bundesrätin: staatstragend und pflichtbewusst, mediengewandt und mehrsprachig, dossierfest und kompromissbereit. Es sind Attribute, die wie Versprechen an Karin Keller-Sutter haften. Wer sich unter der Bundeshauskuppel umhört, darf eigentlich keine Zweifel haben. Selten, so scheint es, war die Sache derart klar. Keller-Sutter, 54, Ständerätin und frühere Regierungsrätin, diplomierte Dolmetscherin und Tochter eines Wirtepaars, ist die perfekte Kandidatin für den freiwerdenden Sitz im Bundesrat.

Gössi wünscht sich jedoch, dass die Partei eine Frau ins Rennen schickt. Und auch wenn sie betont, man wolle den Kandidatenkreis nicht künstlich einschränken, drängen die Ostschweiz und die Zentralschweiz am lautesten darauf, wieder in den Bundesrat einzuziehen. Dieser Anspruch macht ihnen niemand streitig.

Keller-Sutter auf Tauchstation

Beste Voraussetzungen also für die St. Gallerin Karin Keller-Sutter. Mit 29 schaffte sie es in den Wiler Gemeinderat, mit 33 wurde sie in den Kantonsrat gewählt, mit 36 folgte der Sprung in die Kantonsregierung, mit 47 in den Ständerat. Eine Ochsentour nach Lehrbuch. Folgt nun der Wechsel in den Bundesrat?

Keller-Sutter wurde und wird in den Himmel gehoben. «Ich sehe derzeit nichts, was ihr noch im Weg stehen könnte», sagt der Berner Nationalrat und FDP-Vizepräsident Christian Wasserfallen. Sein Solothurner Ratskollege Kurt Fluri sieht Keller-Sutter «klar in der Poleposition». Und selbst Petra Gössi, die sich an einer Medienkonferenz ihrer Partei eigentlich nicht zu konkreten Personalien äussern will, lässt sich auf Nachfrage entlocken: «Rein vom Profil her hat sie die besten Voraussetzungen.» Allerdings müsse die «hervorragende Kandidatin» natürlich selbst entscheiden, ob sie sich zur Verfügung stelle.