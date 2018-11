Die 50-jährige Thurgauerin, aufgewachsen in Kreuzlingen, ist derzeit Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) hatte bereits vor einer Woche berichtet, Nathalie Wappler stehe kurz vor einem Wechsel an die Spitze des SRF. «So sehr es den MDR freut, dass sie für diese neue grosse Aufgabe nominiert wurde, so sehr bedauern wir ihren möglichen Weggang», so eine MDR-Sprecherin gegenüber der MZ.

Wappler war bis 2016 Kulturchefin von SRF. Zuvor arbeitete arbeitete sie kurz bei der «Kulturzeit» (3sat), der ARD-Talkshow «Joachim Gauck», dem ZDF-Magazin «Aspekte» sowie der Talkshow «Maybrit Illner», bevor sie 2005 zur Kulturabteilung von SRF wechselte.

Grosse Herausforderungen

Nathalie Wappler galt bereits zuvor als Kronfavoritin für die Nachfolge von Ruedi Matter, wechselte dann aber überraschend als MDR-Programmdirektorin in die deutsche Provinz.

Auf Nathalie Wappler warten schwierige Aufgaben. Wichtige strategische Schritt wurden von ihrem Vorgänger bereits eingeleitet. Im kommenden Jahr wartet der Bezug des neuen Newsroom am Leutschenbach, auch die Radio-Informationsabteilung aus Bern wird in Zürich integriert. Im Unterhaltungsbereich kämpft man um die jungen Zuschauer, die sich aber immer häufiger nur noch auf digitalen Kanälen bewegen. Und im Sportbereich droht SRF aufgrund der Sparbemühungen Rechte an private Anbieter zu verlieren, so wie in dieser Saison mit der Fussball Champions League geschehen.

Interne Kritik am Wahlverfahren

In den letzten Wochen drang immer wieder Kritik von SRF-Mitarbeitenden nach aussen, wonach das Wahlverfahren intransparent sei und interessierte Kandidaten gar nicht erst angehört würden.Eine Absage bekommen hat unter anderen Bewerbern auch «Kassensturz»-Moderator Ueli Schmezer.

Der 57-jährige forderte in einem Interview mit der Medienwoche, dass die möglichen Kandidanten auf den Posten öffentlich hinstehen sollen. «Wir wissen gar nicht, worüber und über wen wir sprechen. Es wäre gut, wenn jene, die sich beworben haben, das auch sagen würden, wie jemand, der in den Bundesrat will.»