Nationalrat, Biobauer und Rindfleischproduzent Kilian Baumann fordert: «Der Fleischkonsum muss halbiert werden»

Der Schweizer Bauernverband erhält Konkurrenz – zumindest teilweise. Am kommenden Samstag treffen sich Umwelt- und Klimagruppen zusammen mit Hilfswerken in Bern zu einer Demo für eine «Landwirtschaft mit Zukunft». Zu den Sympathisanten gehört auch Kilian Baumann. Der grüne Nationalrat produziert zwar selber Rindfleisch, hofft aber auf gepflanztes Poulet und will die Agrarpolitik radikal verändern.