Nationalrat gibt grünes Licht für Verlängerung von Swisscoy-Einsatz im Kosovo

(sku) Noch immer anerkennt Serbien den Kosovo nicht als eigenständigen Staat an. Wie der Bundesrat festhält, hat sich die Sicherheitslage in Kosovo und im Westbalkan deshalb verschlechtert. Er will darum den Swisscoy-Einsatz der Schweizer Armee im Kosovo zur Friedensförderung bis Ende 2023 verlängern und den Höchstbestand wieder auf 195 aufstocken. Wie bis anhin könne das Kontingent im Falle einer erhöhten Bedrohung zudem für einen Zeitraum von längstens vier Monaten mit 20 Personen verstärkt und der Bestand für allfällige Logistik- und Instandhaltungsarbeiten während längstens acht Monaten um 50 Personen aufgestockt werden.

Der Nationalrat hat am Donnerstag den entsprechenden Antrag mit 108 zu 48 Stimmen bei 30 Enthaltungen klar angenommen. Die grosse Kammer folgt damit den Empfehlungen ihrer Sicherheitspolitischen sowie ihrer Aussenpolitischen Kommission. Die Mehrheit ist der Ansicht, dass die politische Situation und die Sicherheitslage in Kosovo weiterhin die Präsenz der Kfor (siehe Infobox) erfordert und der Einsatz der Swisscoy sinnvoll und notwendig ist. Denn das Land sei noch nicht aus eigener Kraft fähig, die Sicherheit zu gewährleisten. Angesichts der anhaltenden Spannungen vor Ort erachten die Befürworter es zudem als gerechtfertigt, dem Bundesrat die Kompetenz für eine Erhöhung des Kontingents zu geben.