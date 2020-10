Nationalrat will Lösung bei Geschäftsmieten suchen – Betroffene müssen aber noch Monate warten

Nervös tigerte Jacqueline Badran durch den Nationalratssaal. Mal blaffte die Zürcher SP-Nationalrätin von der Seite her «Seich». Und immer wieder drehte sie, als andere sprachen, vor dem Rednerpult Runden. Badran war aufgewühlt. Monatelang hatte sie dafür gekämpft, dass Vermieter von Geschäftsliegenschaften und Restaurants für die Zeit des Lockdowns nur 40 Prozent der Mieten einfordern dürfen – falls die Mieter ihre Betriebe zwischen dem 17. März und dem 21. Juni zwangsweise schliessen mussten. Die Lage sei ernst, sagte Badran. Viele stünden ohne diese Hilfe vor dem Konkurs. Seit Monaten versucht das Parlament, eine Vorlage zu zimmern. Doch eine Lösung gibt es bis heute nicht. Und zeitweise sah es in der Parlamentsdebatte am Donnerstag so aus, als ob die Vorlage abstürzen würde. Badran hatte also Grund zur Nervosität.