Das liess Blocher für einen Moment in seiner Argumentationslinie taumeln. Er versuchte den Angriff mit einem Gegenangriff abzuwehren und beschuldigte Schawinski, er sei es, der die SVP während Jahren mit Nazis verglichen habe. Das will Schawinski aber nicht auf sich sitzen lassen. Er reagiert gereizt und ruft aus: «Noch nie habe ich das gemacht!»

Die SVP als Verliererin

Dass die SVP am vergangenen Wochenende in weiten Teilen des Kantons Zürich an Stimmen verloren hatte, spielte Schawinski in die Hände, es bot eine Angriffsfläche. Er fragte: «Warum? Warum erleidet die SVP eine solche Niederlage?»

Für Blocher sei das Ergebnis der jüngsten Wahlresultate nicht ganz unerwartet. Nach den Siegen der vergangen Jahren, insbesondere als die SVP 2015 die stärkste Partei im Land war, habe sie den Grosserfolg nicht vertragen. «Viele Sektionen sind fast eingeschlafen, die kantonale Partei läuft nicht mehr so, wie sie sollte», sagte Blocher.

Es gäbe viele in der Partei, die bequem geworden seien: «Die wollen nur ein Kaderjöbli und dann Karriere machen.» Blocher selbst habe immer gesagt: Wer Politik machen wolle, müsse dies aus dem Antrieb heraus tun, zu schauen, dass es der Schweiz gut gehe. Für ihn sei die Niederlage auch ein Weckruf. Jetzt müsse man sich intern über die Bücher machen.

Die «wilden Komitees»

Vielleicht ist es, wie Blocher sagt, und die kürzliche SVP-Wahlschlappe liegt an der Bequemlichkeit, die sich innerhalb der Partei breit gemacht hat. Vielleicht aber hat es die SVP auch ganz einfach verpasst, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Das zeigte der nächste Diskussionspunkt.

Schawinski brachte die neu gebildeten Komitees ein, die Organisationen, die sich in den letzten Jahren gebildet haben, um gegen die SVP anzutreten. Die Operation Libero etwa, die erfolgreich die Durchsetzungsinitiative bekämpft hat, oder die vielen kleinen Gruppen, die sich gegen die No-Billag-Initiative stark gemacht hatten. Schawinski sagte: «Die Zivilgesellschaft hat sich organisiert.»

Und Blocher? Nun er kann mit diesen neuen – wie heissen sie noch alle? – «wilden Komitees» nicht viel anfangen. Er erinnert sich auch nicht mehr an den Namen seiner Kontrahentin während der Durchsetzungsinitiative.