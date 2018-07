Der Sänger, Frontmann und Wortschöpfer von Stiller Has ist als Andreas (Ändu) Flückiger 1955 in Burgdorf geboren. Der Sohn einer Österreicherin und eines Schweizer Polizisten wächst zuerst in Biel auf, nach dem Tod des Vaters im österreichischen Klagenfurt. Seine Sommerferien verbringt er bei den Grosseltern im Emmental.

Nach einer Lehre als Siebdrucker in Wien lässt sich der Nicht-Student dort von den Nachwehen des studentischen Protests erfassen. Anfang der Achtziger kommt Endo wieder zurück in die Schweiz und arbeitet zwei Jahre lang im Shoppyland Schönbühl bei Bern als Hubstaplerfahrer. 1985 ist er Sänger der Band die Alpinisten und gründet 1989 mit Balts Nill das Duo Stiller Has. Vor einem Jahr hat sich die Band neu formiert. Endo Anaconda hat drei Kinder von drei Frauen. Seit diesem Sommer lebt er mit seiner Partnerin in Erlinsbach AG, freut sich auf Spaziergänge an der alten Aare und aufs Kochen. Am 1. August wird er die Rede an der gemeinsamen Bundesfeier der Gemeinden Erlinsbach (AG und SO) halten.