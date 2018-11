Die St. Galler Kantonspolizei hat am Dienstag in einer Liegenschaft in der Stadt Hausdurchsuchungen durchgeführt. Der Auftrag kam von der Staatsanwaltschaft.

Dabei wurden 15 Personen wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen, wie es im Communiqué der Polizei heisst. Im Vorfeld dieser Aktion sind bereits 12 Personen festgenommen werden. Die Verhafteten stammten zum grössten Teil aus Nigeria.

Im Laufe der Ermittlungen konnten über neun Kilogramm Kokain mit einem Verkaufswert von über 800'000 Franken und mehr als 10'000 Franken Bargeld sichergestellt werden.