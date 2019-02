Carl Baudenbacher wurde die Sache zu blöd. Der ehemalige Präsident des Efta-Gerichtshofes schenkte dem Bund sein Gutachten über das Schiedsgericht, das die Schweiz und die EU im institutionellen Rahmenabkommen ausgehandelt haben. Eine Kürzung des Honorars um 40 Prozent stehe in keinem Verhältnis zu seiner Leistung, schrieb er in einem E-Mail an die Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK). Also verzichtete er gleich ganz auf seinen Lohn, wie die «SonntagsZeitung» in ihrer letzten Ausgabe berichtete.

Der Grund für Baudenbachers unvorhergesehene Gratisarbeit liegt in einem Streit zwischen der nationalrätlichen WAK und der Verwaltungsdelegation beider Räte. Die WAK beschloss an ihrer Sitzung von Ende Januar, bei Baudenbacher und Professor Philipp Zurkinden, einem Experten auf dem Gebiet des europäischen und schweizerischen Wettbewerbsrechts, Gutachten zum Rahmenabkommen einzuholen. Kostenpunkt: 50 000 Franken.

Neues Kostendach

Diese Summe rief die Verwaltungsdelegation, präsidiert von Ständerat Jean-René Fournier (CVP/VS), auf den Plan. Gemäss einer Weisung muss diese Kommissionsausgaben ab 10 000 Franken absegnen. Die Verwaltungsdelegation bezweifelte von Anfang an den Sinn der Gutachten.