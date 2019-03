Jeweils im Dezember, in der Budgetdebatte, schlägt die Stunde der Sparpolitiker. Dann wird intensiv gerungen. Zum Beispiel darüber, ob das Gleichstellungsbüro eine Million Franken mehr oder weniger erhalten soll. Doch der Nationalrat kann auch anders. Das zeigt sich jetzt: Am Montagabend kam er in Spendierlaune. Oder Geberfreude. Oder Euphorie. Die Wortwahl ändert je nach Parlamentsmitglied. Gemeinsam ist, dass alle darüber staunen.

Der Bundesrat will in den nächsten vier Jahren 4,6 Milliarden Franken in die Nationalstrassen investieren. Der Nationalrat stockte diesen Kredit kräftig auf – auf über sechs Milliarden Franken. Oder sogar sieben Milliarden? Oder acht? So genau weiss das niemand. Die Verwirrung unter Politikern ist gross. Heute Morgen trifft sich nun die Verkehrskommission des Nationalrates zu einer ausserordentlichen Sitzung. Einziges Traktandum: Weiteres Vorgehen beim Ausbauschritt 2019 für die Nationalstrassen und Verpflichtungskredit.