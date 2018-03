Auch die Abstimmungs-Sendungen waren aussergewöhnlich

Bereits in einer Arena-Sendung im November 2017 gaben sich Gegner und Befürworter Saures. Richtig interessant wurde es aber erst in der zweiten Abstimmungs-Sendung. Was denkt eigentlich das Volk zur «No Billag»-Initiative? Diese Frage stellte Moderator Jonas Projer in die Publikumsarena-Runde – und Herr und Frau Schweizer antworteten. Diskutiert wurde wie wild. So wild, dass sich selbst Projer ab und zu ein bisschen setzen musste.