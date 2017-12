An einer Säule ist Sprengstoff befestigt, der – so ist das Plakat zweifelsfrei zu verstehen – das ganze Haus zum Einstürzen bringen könnte. Wer am 4. März 2018 Ja sagt zur No-BillagInitiative und damit den Auslöser drückt, verübt in den Augen der Organisation Libero nichts weniger als einen «Anschlag auf die Demokratie». Tatsächlich sei die Bildsprache krass gewählt, gab Laura Zimmermann, Co-Präsidentin des Vereins, am Dienstag bei der Lancierung des Abstimmungskampfes zu. «Doch es ist fünf vor zwölf. Wenn wir die Bevölkerung jetzt nicht wachrütteln, explodiert in vier Monaten eine Bombe.»

Medien seien eine unverzichtbare Säule der liberalen, direkten Demokratie, so die 26-Jährige. Die Vorlage zur Abschaffung der Fernseh- und Radio-Gebühren schwäche das Mediensystem mutwillig. «Es ist naiv, zu glauben, dass Private in die Bresche springen, wenn der Service public wegfällt.»

Um die SRG gehe es ihrer Organisation nicht, betonte Zimmermann. «Diese ist uns egal. Nicht egal aber ist uns die Demokratie, auf die ein verheerender Anschlag verübt werden soll.»

Alle gegen die SVP?

Gleichentags wie die Operation Libero verkündeten auch die Jungen Grünliberalen ihre Nein-Parole zur No-Billag-Initiative. In den Abstimmungskampf zieht die Nachwuchspartei mit eigenen Sujets, auf denen zum «Nein zur Berlusconisierung» des Schweizer Mediensystems aufgerufen wird. Als sicher gilt, dass sämtliche Parteien das Begehren bekämpfen werden – mit Ausnahme wohl der SVP, die ihre Parole erst Ende Januar festlegen wird. Im Bundesparlament stimmte die wählerstärkste Partei mehrheitlich gegen das Ansinnen, die einflussreiche Zürcher Sektion aber beschloss an ihrer Delegiertenversammlung im Oktober beinahe einstimmig die Ja-Parole.

Die Operation Libero ist sich den Kampf gegen die SVP gewohnt – und auch das Siegen. An der Urne hat sie bei der Durchsetzungsinitiative gewonnen, die den Hype um die kurz zu-

vor ins Leben gerufene Organisation begründete. Auch bei der Asylreform und bei der erleichterten Einbürgerung stand sie auf der Seite der Sieger. Jetzt wollen Zimmermann und Co. bis Ende Jahr via Crowdfunding mindestens 281 981 Franken sammeln – so viel, wie ihnen bei der Durchsetzungsinitiative zur Verfügung stand.

Gemeinsam mit Operation Libero macht eine zweite parteiungebunde-ne Organisation gegen die No-Billag-Initiative mobil: Das eigens gegründete Bündnis «Nein zum Sendeschluss» hat bis am Dienstag bereits Spenden von mehr als einer halben Million Franken gesammelt.

«Liberal nur zu Marketingzweck»

Auch wenn es Zimmermann in Abrede stellte: Wie die «Nordwestschweiz» weiss, tat man sich bei Operation Libero monatelang schwer mit der Frage, wie stark man sich gegen die Initiative engagieren soll. Zum einen, weil Medienpolitik bisher nicht gerade zum Kerngebiet gehörte; zum anderen, weil nicht wenige Mitglieder fürchten, nun endgültig in die linke Ecke gestellt zu werden. Nicht zu Unrecht, wie sich rasch zeigte: «Interessierten Beobachtern war schon lange klar, dass die Operation Libero keineswegs ‹liberal› ist, sondern den Namen lediglich zu Marketingzwecken nutzt», sagt No-Billag-Argumentationschef Samuel Hofmann. Die sogenannten «Liberos» würden auf einen bevormundenden Staat und nicht auf freie Menschen setzen. Und weiter erklärt Hofmann, dass er sich vor der Operation Libero nicht fürchte: «Es sind Leute aus einem linksakademischen Milieu, die lediglich Gleichgesinnte erreichen, die ebenfalls dem Etatismus anhängen.»