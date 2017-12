Auf der Linie Brig VS - Lausanne und Brig - Saint-Gingolph VS habe der Bahnverkehr ab 6.30 Uhr wieder aufgenommen werden können, teilte die SBB am Montag auf Anfrage mit. Teilweise wurden dafür spezielle Shuttle-Züge ab der französischen Grenze eingesetzt, um den Betrieb zu gewährleisten.

Zwischen Aigle und Bex im Waadtländer Chablais sei jedoch vorerst nur ein Gleis wiedereröffnet worden. Laut der Bahnverkehrsinformation soll es noch bis zum Mittag dauern, bevor das Problem der vereisten Bahnlagen gelöst werden kann.

400 Personen aus Zug evakuiert

Am Sonntagabend blieb ein Zug von Sion VS nach Lausanne VD zwischen Aigle und Bex stecken. 400 Passagiere mussten laut SBB-Angaben evakuiert werden.

Der Zug blieb demnach gegen 16.40 Uhr auf offener Strecke nahe Bex VD stecken. Die Passagiere mussten danach über fünf Stunden vor Ort ausharren, bis sie befreit werden konnten, wie die SBB am Sonntagabend mitteilte.

Die Passagiere seien von der Polizei und vom Katastrophenschutz betreut worden, sagte ein SBB-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Sie hätten Verpflegung erhalten. Zudem seien die Wagen beheizt worden und mit Strom versorgt gewesen.

Zunächst war vorgesehen, dass die Betroffenen die Nacht in einer Schule in Bex verbringen sollten. Gemäss der SBB konnte ein Teil der Passagiere jedoch mit Taxis an ihre Wohnorte gebracht werden. Andere konnten in Hotels der Region übernachten.