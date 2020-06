Noch mehr Probleme an der Kirchenspitze: Die Reformierten stehen vor einem Scherbenhaufen

Gehofft wurde auf einen Befreiungsschlag: Am Montag wollte die reformierte Kirche reinen Tisch machen und erklären, warum Gottfried Locher als höchster Reformierter der Schweiz zurücktreten musste.

Und jetzt? Zwar gab es in Bezug auf Locher durchaus Klärung. Doch inzwischen kommen immer neue Vorwürfe an den Tag, die darüber hinaus ein schlechtes Licht auf die ganze Kirchenspitze werfen. Am Montagabend veröffentlichte die Kirche, nach einigem Zögern, einen Bericht der Geschäftsprüfungskommission. Er stellt den Verantwortlichen kein gutes Zeugnis aus. Im siebenköpfigen Führungsgremium waren demnach schon unter Locher die Spannungen gross, sein eigenmächtiger Führungsstil stand in der Kritik. Zweimal wurde – erfolglos – eine Mediation durchgeführt. Auch bei der Aufarbeitung des Falles Locher erhält die Kirchenspitze keine guten Noten: Der Rat war zerstritten, es herrschte Misstrauen. Und der Rat habe «die Herrschaft über das Verfahren» verloren. Statt selbst zu handeln, liess sich die Kirchenführung vor den Anwälten der Parteien sagen, was zu tun sei.

Lochers Vize betrieb die Absetzung heimlich – und mit viel Geld

Im Fokus steht nun besonders Lochers Stellvertreterin Esther Gaillard. Sie hat seit November 2019 gewusst, dass eine Ex-Mitarbeiterin der Kirche Locher Grenzverletzungen vorwarf. Gaillard nahm sich der Sache an. Sie tat dies aber heimlich. Und dabei arbeitete Gaillard auf Lochers Absetzung hin. Sie organisierte ohne Wissen der übrigen Ratsmitglieder Anwälte und Kommunikationsfachleute. Die Kosten bis heute: rund 180000 Franken. Einzig eine Kirchenrätin war eingeweiht. Und dies war ausgerechnet Sabine Brändlin, die selbst bis kurz zuvor eine – allseits verheimlichte – Affäre mit Locher hatte. Einen Grund für eine Befangenheit sahen die Frauen darin nicht.

Und nun? Der Chef ist weg. Man lässt untersuchen, ob er seine Macht missbraucht hat, um Frauen (zu) nahe zu kommen. Der Rest der Kirchenspitze hat sich ebenfalls nicht als Problemlöser empfohlen und das Kirchenparlament tagte am Montag unter so chaotischen Bedingungen, dass eine Aufarbeitung erschwert war. Nach nur einem Jahr scheint die neue zentralisierte Kirchenstruktur, die sich die Reformierten auf Drängen Lochers gegeben hatten, am Anschlag. Peter Ruch hinterfragt deshalb die ganze Kirchenorganisation. Er wirkte früher als Pfarrer in Küssnacht. Er taxiert Lochers Frauengeschichten im Berufsmilieu zwar als Hochrisikoverhalten, sieht ihn aber auch als Zielscheibe einer Intrige. Alles in allem habe Locher den Rat gut geführt, der Abgang sei verfrüht. «Ein Rücktritt in der Krise schwächt die Institution.» Ruch zweifelt, ob die Kirche in ihrem aktuellen Zustand eine profilierte Person für die Nachfolge findet. «Der Rat neigt offensichtlich dazu, sich mit sich selber zu beschäftigen. Vielleicht wäre es zielführender, wenn sich die Kantonalkirchen nach dem Modell einer Direktorenkonferenz absprechen würden», hinterfragt er die heutigen Strukturen. Die Diskussionen bei den Reformierten dürften nicht so rasch enden.

Das sind die Schlüsselfiguren im Skandal: