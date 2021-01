Notunterkünfte für Überlebende: Schweiz hilft Erdbebenopfern in Kroatien

(rwa) Am 29. Dezember bebte in der Region Sisak-Moslavina in Zentralkroatien die Erde. Mit einer Stärke von 6,4 auf der Richterskala richtete das Erdbeben grosse Schäden an. Selbst die 50 Kilometer vom Epizentrum entfernte Hauptstadt Zagreb war davon betroffen. Das Aussendepartement (EDA) bot den kroatischen Behörden sofort seine Unterstützung an.

Nun ist klar, wie die Schweiz helfen wird: Bis Ende Januar stellt sie 20 mobile Wohneinheiten für rund 100 Menschen bereit, wie das EDA am Freitag bekanntgab. Später sollen zwölf Sanitärblöcke mit Dusche und WC folgen. Für die Hilfsaktion sind 400'000 Franken vorgesehen.