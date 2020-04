Nüchternheit statt Pathos: Wie das Parlament in den Berner Expohallen tagt

Reduziert auf die Arbeit Ab Montag meldet sich das Parlament zurück. In den Berner Expohallen wird so vieles anders sein, als im prunkvollen Bundeshaus. Als das Parlament Mitte März darum rang, ob die dritte Sessionswoche noch durchgeführt werden soll oder nicht, da wurde genau gemessen. 30 Zentimeter beträgt die Distanz zwischen den Stühlen im altehrwürdigen Nationalratssaal. Angeblich. 30 Zentimeter in Corona-Zeiten – das geht nicht. Die Session wurde bekanntlich abgebrochen, just bevor der Bundesrat am 16. März die ausserordentliche Situation ausgerufen hat. Noch heute hadern gewisse Parlamentarier mit diesem Entscheid. Das Parlament habe sich in der Coronakrise selbst schachmatt gesetzt.

Abstandhalten sorgt für Ruhe im Saal

Nun hat das Warten ein Ende. Das Eidgenössische Parlament darf wieder tagen. Von Montag bis wohl am Donnerstag treffen sich National- und Ständerat in den Hallen der Bernexpo. Vier Quadratmeter stehen dort jedem der 246 Parlamentarierinnen und Parlamentarier zur Verfügung. Das hat seinen Preis: 3,4 Millionen Franken betragen die Kosten für die ausserordentliche Session, die Mietkosten liegen unter einer Millionen Franken.