Was genau wollte Ueli Steck am knapp 7900 Meter hohen Nuptse? Seine Begleiter und Freunde sprechen von einem Trainingsaufstieg, um sich in der Höhe zu akklimatisieren. Nicht so Reinhold Messner: Die Bergsteigerlegende aus dem Südtirol vermutet im Interview mit der „Nordwestschweiz“, Ueli Steck könnte mit ganz anderen Plänen im Kopf in die Westflanke eingestiegen sein, die ihm zum Verhängnis geworden ist. „Ich kann mir vorstellen, dass er den Nuptse, den Lhotse und den Everest durchsteigen wollte“, so Messner.

In Alpinkreisen nennt sich diese Variante „Hufeisen“, wegen der hufeisenartigen Form, in der Everest, Lhotse und Nuptse das sogenannte Tal des Schweigens umrahmen.