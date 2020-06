Nur 12 Prozent der im Spital Verstorbenen erhielten palliative Versorgung

(agl) 5900 Menschen wurden 2018 in den Schweizer Spitälern vor ihrem Tod palliativ versorgt. Das sind nur 12 Prozent der Personen, die insgesamt in den Spitälern verstorben sind, wie neue Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen. Palliative Care umfasst die Betreuung und Behandlung von Menschen mit lebensbedrohlichen Krankheiten, die eine möglichst gute Lebensqualität bis zum Tod sicherstellen soll.

Mit 80 Prozent bilden Personen mit Tumor-Erkrankungen die grösste Gruppe, die Palliativpflege erhalten. Nur 4,2 Prozent der hospitalisierten PalliativpatientInnen leiden an einer Krankheit des Kreislaufsystems. Bei ihnen, aber auch bei Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen oder neurologischen Leiden, bestehe eine palliative Unterversorgung, schreibt die Fachgesellschaft palliative ch am Montag in einer Medienmitteilung.

Palliative Care werde in der Schweiz stark mit Onkologie assoziiert, schreibt die Gesellschaft weiter, auch aus Sicht der Ärzteschaft. Die Fachgesellschaft fordert nun die Förderung der Vernetzung und Akzeptanz von Palliativversorgung in den Spitälern. Insbesondere bei Patienten mit Nicht-Tumor-Erkrankungen sollen die Angebote ausgebaut werden.