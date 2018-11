Experten bewerten diesen als ähnlich gefährlich wie den Klimawandel. Die UNO warnt sogar vor dem Aussterben der Menschheit, sofern der Biodiversitätsverlust nicht gestoppt werde. In Ägypten werden 195 Staaten und die Europäische Union darüber beraten, was sie künftig für die Biodiversität machen wollen. Und sie werden auch anschauen, wie sie bei ihrem Schutz vorangekommen sind, seit sie vor acht Jahren die Aichi-Ziele formuliert haben. Ein zentraler Punkt ist die 17-Prozent-Marke. So gross soll bis 2020 der Anteil der weltweiten Landfläche sein, die unter besonderem Schutz steht, um die Biodiversität zu schützen. Auch die Schweiz wird an diesem Ziel gemessen. Doch wenn ihre Delegation diese Woche ans Rote Meer aufbricht, hat sie keine guten Neuigkeiten im Gepäck. Denn die Schweiz hinkt beim 17-Prozent-Ziel hinterher. Und das meilenweit.

Kritik von Umweltschützern Laut dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) sind derzeit schweizweit 12,5 Prozent der Landesfläche als Schutzgebiete ausgewiesen. Und selbst diese Zahl ist grosszügig berechnet. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) kommt in einem Prüfbericht aus dem letzten Jahr für die Schweiz nämlich nur auf einen Schutzgebietanteil von 6,3 Prozent. Das Bafu schreibt, dies liege an unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Der Hintergrund: Die OECD berücksichtigt lediglich Schutzgebiete von nationaler Bedeutung. Der Bund dagegen rechnet solche von kantonaler oder lokaler Bedeutung mit ein. Bei Naturschützern – etwa Pro Natura – stösst das auf Kritik. «Der Bund rechnet in unseren Augen Flächen mit ein, die zu wenig geschützt sind», sagt Simona Kobel, Leiterin Biodiversitätspolitik bei Pro Natura. Dass die Schweiz selbst mit dieser schöngefärbten Rechnung nicht auf die 17 Prozent Schutzflächen kommt, ist für Kobel «inakzeptabel». In ihren Augen ist vom einstigen Naturschutzmusterknaben Schweiz «kaum noch etwas übrig». Der Bafu-Bericht «Zustand der Biodiversität in der Schweiz» von 2017 bestätigt diesen Befund. Mehr als ein Drittel der hiesigen Tier- und Pflanzenarten sind laut ihm bedroht. Das Bafu räumt ein, dass der Zustand der Biodiversität «schlecht» sei. Und begründet das mit dem «enormen Druck» auf die Natur und den zur Verfügung stehenden Raum.

