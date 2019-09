Erstmals ist eine Frau oberste Lehrerin der Schweiz: Seit Anfang August steht die Solothurnerin Dagmar Rösler an der Spitze des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz mit seinen 56 000 Mitgliedern. «Manchmal bin ich schon ein bisschen am Schwimmen. Aber es fühlt sich trotzdem gut an», sagt die 47-Jährige in ihrem ersten grösseren Interview. Wir treffen sie im Schulhaus in Bellach SO. Hier unterrichtet sie trotz ihres neuen Amtes jeden Dienstagmorgen eine vierte Klasse. «Es ist ein grosser Aufwand, aber es lohnt sich.» Den Kontakt zur Basis will sie nicht verlieren.

Gefiel es Ihnen in der Schule?

Dagmar Rösler: Ich ging immer gerne in die Schule. Es gefiel mir, weil es abwechslungsreich war. In einem Schulzimmer passiert so viel. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Die 1. bis 3. und die 4. bis 6. Klasse wurden zusammen unterrichtet.

Was für eine Schülerin waren Sie?

Ich war eine Schülerin, die sehr viel Energie hatte – nicht gerade verhaltensauffällig, aber ich habe meine Lehrer teilweise schon getestet (lacht).

Würden Sie lieber heute zur Schule gehen?

Nein, weil ich gute Erinnerungen an meine Schulzeit habe. Aber es würde mir sicher auch heute in der Schule gefallen. Früher wurde viel weniger auf das einzelne Kind eingegangen. Das hat sich stark verändert und ist eine positive Entwicklung.