Begegnung hinterlässt Spuren

Dieses Buch war kurz zuvor veröffentlicht worden und hatte in der Öffentlichkeit hohe Wellen geschlagen: «Befriedigte Männer sind friedliche Männer», sagt Locher darin und verurteilt dabei auch die Dienste von Prostituierten nicht. Denn: Sexuelle Männer seien unruhige Männer. Was sich in ihnen an unerfüllter Lust aufstaue, suche sich immer irgendwie ein Ventil. Zu diesen Aussagen stehe er nach wie vor, schreibt Locher. Und meint: «Von der Verharmlosung sexueller Übergriffe distanziere ich mich in aller Form.»

Pfarrerin Maurer pflichtet Lochers Darstellung zwar bei, wonach das Buch der Ausgangspunkt für dessen Aussagen zur Sexualität war. Schon diese hätten bei ihr grosses Unbehagen ausgelöst. Aber: «Das Gespräch ging auch im selben Ton über den Inhalt seines Buches hinaus.» Mehr wolle sie dazu nicht sagen. Die Begegnung habe sie aber sehr geprägt und sie habe einige Zeit gebraucht, um über diese hinwegzukommen.

Problematisches Männerbild

Dass Männer grundsätzlich triebgesteuerte Wesen sind, die ihre Triebe nicht zu kontrollieren wissen, sondern über Frauen herfallen müssen – ein solches Männerbild findet Sibylle Forrer, Pfarrerin der reformierten Kirche Kilchberg, für höchst problematisch: «Gerade als Mann würde ich mich stark dagegen wehren.» Und: «Wenn eine Führungsperson solche höchst problematischen Vorstellungen mit sich herumträgt, frage ich mich, wie sich das auf ihre Arbeit und im kirchlichen Kontext auch auf ihre Theologie auswirkt.»

Für Forrer ist das Setting aber ausschlaggebend, in dem solche Äusserungen gemacht werden: «Wenn man sich unter Freunden auf diese Weise auslasse, sei das eine Sache. «Aber als Chef mit einer Untergebenen in einem rein beruflichen Verhältnis, da nütze ich meine Machtposition aus.» Stefan Jütte von der Reformierten Kirche des Kantons Zürich, der sich als einer der wenigen Männer in der #metoo-Debatte zur Wort gemeldet hat, meint: «Die Kirche hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie einerseits die Anliegen der #metoo-Kampagne mittragen will, zugleich aber von ganz oben ein solches Männerbild vertreten wird.» Die Kultur in der Kirche sei noch nicht da, wo sie sein sollte. Lochers Ansichten seien dafür bezeichnend.