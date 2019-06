Wir gehen davon aus, dass die neue Situation an der bisherigen Zuwanderung aus diesen Ländern wenig ändern wird. Für rumänische und bulgarische Kurzaufenthalter, die weniger als ein Jahr in der Schweiz arbeiten, war der Zugang zum hiesigen Arbeitsmarkt schon vorher nicht eingeschränkt. Es ist natürlich damit zu rechnen, dass nun mehr Personen aus dieser Region direkt eine Aufenthaltsbewilligung der Kategorie B erlangen werden. Diese setzt aber eine unbefristete Anstellung oder den Nachweis ausreichender finanzieller Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes voraus. Wir rechnen deshalb auch da nicht mit einer grossen Zunahme.

Aber seit die Rumänen in Italien kaum mehr Arbeit finden, wandern sie viel häufiger in die nördlichen Länder aus. Viele gingen zuletzt nach Grossbritannien. Warum sollte nicht auch die Schweiz eine bevorzugte Destination werden?

Die Höhe der Zuwanderung in die Schweiz wird im Prinzip durch die konjunkturelle Situation in der Schweiz bestimmt. Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes wirkt da wie ein Ventil. Wir glauben nicht, dass es in unserem Arbeitsmarkt einen generellen grossen Bedarf nach Zuwanderern aus Osteuropa gibt. In gewissen Bereichen wie etwa im Gesundheitswesen ist ein Bedarf allerdings sicher vorhanden.

Welche Erfahrungen hat die Schweiz mit der Zuwanderung nach der ersten EU-Osterweiterung vor 15 Jahren gesammelt?

Die Erfahrungen waren mehrheitlich sehr positiv. Die Leute, die gekommen sind, haben sich meistens sehr gut integriert. Diskussionen um den polnischen Klempner, wie sie in Grossbritannien oder auch in Frankreich geführt wurden, hat es bei uns kaum gegeben.

Was meinen Sie mit der Diskussion um den polnischen Klempner?

Es ging um die Befürchtung, dass unqualifizierte Arbeitskräfte mit Billigangeboten das einheimische Gewerbe verdrängen könnten.

Diese Befürchtungen waren bei uns tatsächlich weniger verbreitet. Warum eigentlich?

Weil die Schweiz einen Hochleistungsarbeitsmarkt hat. Es gibt zwar auch eine Nachfrage nach Leuten, die einfachere Tätigkeiten ausführen, aber grundsätzlich stellt der Schweizer Arbeitsmarkt hohe Anforderungen an die Menschen, und es ist nicht einfach für Neuankömmlinge, sich hier zu etablieren. Dazu tragen auch die hohen Lebenshaltungskosten bei.