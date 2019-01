Ein älterer Mann spricht im Internet-Chat Minderjährige mit sexuellen Absichten an: Solche Fälle wühlen auf. Nicht nur wenn sich – wie letzte Woche – eine öffentliche Person als Täter herausstellt. 97 Prozent aller 12 bis 13-Jährigen besitzen ein Handy, das stellte im November der neueste JAMES-Report der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften fest. Und nichts tun sie damit lieber als zu chatten, über soziale Netzwerke, Chatrooms und Nachrichtendienste. Auch das zeigt der Report, der alle zwei Jahre das Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen von 12 bis 19 Jahren erforscht.

Die Täter lauern oft an harmlosen Orten. Ein 12-Jähriger, der 2016 aus dem solothurnischen Gunzgen entführt wurde, lernte den Täter in einem Forum zum Spiel Minecraft kennen, einer Art digitalem Lego. Auch viele beliebte Online-Spiele haben Chat-Funktionen eingebaut.

Sorgen macht ein weiteres Ergebnis des Reports: Ein Drittel der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren geben an, sie seien im Netz unerwünscht mit sexuellen Absichten angesprochen worden. Das muss nicht jedes Mal eine ältere Person sein, die sich in Chats an Kinder heranmacht. Aber das Thema brennt unter den Nägeln. «Digitale Medien spielen in unseren Fällen immer mehr eine Rolle», sagt André Baeriswyl, Co-Geschäftsführer des Kinderschutzzentrums St.Gallen (KSZSG). Es leitet die Beratungsstelle «In Via» sowie das Schlupfhuus für gewaltbetroffene Jugendliche und führt Präventionsprogramme und Weiterbildungen in Schulen durch. Die Kurse zum Thema «Computer, Handy & Co.» sind für 2019 schon ausgebucht.

Gesunde Vorsicht ist angezeigt

Dort vermitteln die KSZSG-Mitarbeiter, wie man sich sicher im Netz bewegt: Sparsam sein mit persönlichen Angaben, Daten und Fotos, rät Baeriswyl den Kindern. Und den Eltern empfiehlt er, sie nicht allein zu lassen: