Und der Bundesanwalt ist im Vergleich beispielsweise zu seinem Vorgänger Erwin Beyeler, der kaum ausser Landes ging, häufig auf Dienstreise. 33 dienstliche Auslandreisen in 18 Länder hat Bundesanwalt Lauber seit seinem Amtsantritt Anfang 2012 bis heute absolviert. Das geht aus einer Aufstellung hervor, die Bundesanwaltschaft auf Anfrage der «Nordwestschweiz» herausgab. Sechs dieser Reisen absolvierte er «aus Sicherheitsgründen» im Bundesratsjet, nämlich drei Mal nach Ägypten, je einmal nach Russland, Kasachstan und Tunesien (wir berichteten). Auf den übrigen Reisen waren er und seine Delegation, die gewöhnlich drei bis sechs Personen umfasst, gemäss den Angaben mit Linienflügen unterwegs. Der von der BA am meisten genannte Reisezweck waren «grundsätzliche Fragen der Rechtshilfe im Kontext von Strafverfahren».

Auffälligkeiten

Reisen können durchaus sinnvoll sein. «Es macht Sinn, die ausländischen Generalsstaatsanwälte persönlich zu kennen, das kann bei der Rechtshilfe hilfreich sein», sagt ein ehemaliger Staatsanwalt.

Auffällig ist aber beispielsweise: Unter dem Titel Rechtshilfe bei Strafverfahren besuchte Lauber alle Nachbarländer, mit einer Ausnahme: Nach Berlin hat er sich in seinen bisher fast sechs Amtsjahren nie begeben. Um Deutschland machte er einen grossen Bogen. Fest steht: Bereits kurz nach Amtsantritt liess Lauber drei deutsche Steuerfahnder zu Verhaftung ausschreiben. Im Gleichschritt mit den Nachrichtendienst des Bundes und dessen Agenten Daniel M. ging er gegen Deutschland vor, das geklaute Bankdaten kaufte. Die Empörung war gross im Norden, von einem «Skandal» sprach Ex-Finanzminister Peer Steinbrück, die Bild-Zeitung zeigte Justizministerin Simonetta Sommaruga an. Traute sich Lauber nicht nach Berlin?

Reisen, wenns brennt

Seine Kommunikationsstelle sagt auf Anfrage nur: «Dienstreisen des Bundesanwalts richten sich insbesondere nach Dringlichkeit auf der operativen Ebene, und die Bundesanwaltschaft pflegt mit verschiedenen ausländischen Strafverfolgungsbehörden einen Austausch.»

Umso häufiger war Lauber etwa in Washington (drei Mal). Gar vier Mal war er in Russland, dreimal allein in Moskau. Zweimal besuchte er internationale Konferenzen, zweimal ging es um Rechtshilfe, wie es heisst. Aber solche Reisen gelten längst als verlorene Liebesmühe: Moskau leistet nur Rechtshilfe, wenn es Putin in den Kram passt, und das ist nur bei meist frisierten Verfahren gegen Putins Widersacher der Fall.

Laubers Gastgeber, der russische Generalstaatsanwalt Juri Tschaika, gilt zudem als Handlanger des Zaren Putin und wird selbst mit Korruption in Verbindung gebracht. So warf die Anti-Korruptionsstiftung des Putin-Kritikers Alexei Nawalny dem Generalstaatsanwalt 2015 vor, er habe Verbindungen zur organisierten Kriminalität.

2015 zeigte Navalnys Stiftung Tschaikas Sohn Artem bei der Bundesanwaltschaft an: Er habe kriminelles Geld in die Schweiz verschoben. Monate später und kurz vor einem Gipfel Lauber-Tschaika beerdigte Bern das Verfahren. Zufall? «Der Bundesanwalt nahm in keiner Weise Einfluss auf die Vorermittlungen gegen Artem Tschaika», sagte die BA dazu kürzlich zur «NZZ am Sonntag».

Die Verbindungen von Tschaika senior zur Schweiz sind eng und suspekt. So war er bereits vor Jahren immer wieder in Genf: «Private Besuche», hiess es. Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf weigerte sich einst, ihn zu empfangen