Nach einem «Good evening, Ladies and Gentlemen» kam Myrian Kobler–Betancourt zur Sache. Sie stellte Peter Hegglin (ZG) am «Talk im Bellevue» der vier CVP-Bundesratskandidaten eine Frage auf Englisch. Sie wollte wissen, in welchem Departement er sparen würde, um Kampfjets zu kaufen.

Hegglin antwortete auf Deutsch: Der Kauf sei möglich über das Armee-Budget von fünf Milliarden pro Jahr. Damit gab sich Kobler aber nicht zufrieden. «Können Sie das bitte auf Englisch sagen?», fragte sie. «On English c’est difficult», meinte Hegglin. «I denk it is possible to make the investition …» Dann erlöste ihn Podiums-Kollegin Elisabeth Schneider-Schneiter (BL). Man werde dies nachher klären, sagte sie.

Der Vorfall warf Wellen. Die Anwesenden waren überrascht, dass ausgerechnet der ehemalige Finanzdirektor des global vernetzten Kantons Zug kein Englisch spricht. Gleichzeitig vermuteten sie, dass Kobler Ständerat Hegglin eine Falle gestellt hatte.

War es eine bestellte Frage?

Kobler gehört nämlich der CVP Baselland an, der Kantonalpartei von Kandidatin Schneider-Schneiter. Kobler sass im Bellevue bei den CVP-Frauen aus der Stadt Basel und dem Baselbiet, die eine CVP-Frau im Bundesrat wollen. Wusste Schneider-Schneiter von der Frage? War es sogar eine bestellte Frage? «Niemals», sagt Myrian Kobler. «Das war überhaupt nicht abgesprochen. Sie war sehr überrascht.»