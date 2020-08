Organ-Skandal um Chefarzt: Nach der Enthüllung überprüft jetzt «Nature» die Studie

Darf ein Wissenschafter in «Nature» veröffentlichen, wird er zum Gesprächsthema Nummer 1 an seiner Universität. Eine Publikation in diesem Magazin hilft auch, die Schatullen von Geldgebern zu öffnen. Thierry Berney, Chefarzt am Genfer Universitätsspital, hat es mit Kollegen in dieses renommierte wissenschaftliche Magazin geschafft – mit einer Studie basierend auf Arbeit aus seinem Labor.

Das Problem: In dem Labor geschahen zum Teil illegale Dinge mit den Zellen hirntoter Spender, wie CH Media am Freitag publik machte. Berney hatte für die Verwendung der Zellen für Forschung laut der Generalstaatsanwaltschaft, anders als vorgeschrieben, keine gültige Bewilligung durch die Genfer Ethikkommission. In der «Nature»-Studie steht aber: «Alle Studien mit menschlichen Proben wurden von der Ethikkommission der Universität Genf genehmigt.» Eine falsche Aussage. Oder bezieht sich das Wort «Studien» auf etwas anderes als die Arbeit in dem Labor, für welche die Bewilligung der Ethikkommission fehlte?

«Nature» nimmt die Sache ernst. Das Magazin untersucht auf Anfrage von CH Media die Studie, wie eine Sprecherin mitteilt. Dies werde «sorgfältig» und nach einem «festgelegten Verfahren» passieren.

Berney und die Universität Genf haben gegenüber «Nature» bisher über die Sache geschwiegen. Die Zeitschrift sagt: