Zum Klimagipfel in Lausanne vom vergangenen Montag reisten 450 junge Aktivisten aus 37 Ländern Europas an, die meisten von ihnen mit dem Zug oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch manche Schweizer dürften ihre Sommerferien aus Flugscham mit dem Zug statt mit dem Flugzeug angetreten haben. Denn zumindest das Nachtzugangebot in der Schweiz scheint von der Klimabewegung zu profitieren: Wie unsere Zeitung jüngst berichtete, beobachten die SBB für das erste Halbjahr 2019 einen positiven Trend.

In Zukunft sollen wegen der stärkeren Nachfrage neue Reiseziele dazukommen, zusammen mit den ÖBB wollen die SBB das Angebot ausbauen – möglicherweise nach Westeuropa. Toni Häne, Chef Personenverkehr, äusserte diese Woche in einem Interview seine klare Präferenz für Barcelona. Heute rollen Nachtzüge nach Hamburg, Berlin, Graz, Wien, Budapest, Zagreb und Prag.

Wer Nachtzug fährt, muss allerdings auch mit Pannen rechnen. So erreichten unsere Zeitung viele negative Rückmeldungen über jüngste Reisen, die über einen schlechten Schlaf wegen des Geruckels auf den Schienen hinausgingen. Demnach war zum Beispiel mal der Heizungsregler defekt und die Luft im Abteil unerträglich heiss. Ein andermal wurde ein Waggon an einen falschen Zug gekoppelt, sodass die Passagiere nicht in der gewünschten Stadt aufwachten. Wieder ein andermal fiel ein Schlafwagen ganz aus, sodass sich eine Familie auf Sitzplätze im ganzen Zug verteilen musste.

Neue Züge für über 200 Millionen Franken

Den Österreichischen Bundesbahnen ÖBB, die die Nachtzüge für die Schweiz und für Deutschland betreiben, sind solche Probleme bekannt: «Das Rollmaterial, das für diese Strecken eingesetzt wird, ist noch nicht auf dem neusten Stand», sagt ein Sprecher auf Anfrage. «Als wir die Züge von der Deutschen Bahn übernommen haben, war klar, dass wir in neues Wagenmaterial investieren müssen. Die Alternative wäre gewesen, sich ganz aus dem Nachtzuggeschäft zurückziehen.»

Die ÖBB bieten den Nightjet seit Dezember 2016 an. Damals übernahmen sie teilweise das Rollmaterial der Deutschen Bahn, welche ihre City Night Line einstellte. 2018 sind mit den Nachtzügen der ÖBB 1,4 Millionen Passagiere durch Europa gefahren. Tendenz steigend.