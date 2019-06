Wer die Webseiten von SVP, CVP und auch FDP besucht, lieferte bisher seine Daten unfreiwillig an Facebook weiter. Das zeigen Recherchen von SRF auf. Zwar müssen die Besucher auf einen Button klicken, mit dem sie ihr Einverständnis geben, dass die Seite Cookies nutzt.

Das sei aber eine Alibiübung, betont SRF. «Unsere Untersuchungen zeigen jetzt, dass die Kommunikation mit dem Facebook-Server sofort und unmittelbar stattfindet», sagte SRF-Datenjournalist Timo Grossenbacher heute morgen auf Radio SRF News. «Auch wenn man diesen Button nicht klickt, wurde Facebook bereits benachrichtigt.»

Damit erfährt Facebook, welche seiner Nutzer die Parteiwebseiten besuchen und kann die Informationen für Werbezwecke verwenden. Auch die Parteien selbst können die Informationen nutzen.

Das Problem ist seit längerem bekannt

Das Online-Magazin «Republik» wies schon im Februar 2018 auf das Problem der Facebook Pixels hin, die auf politischen Seiten installiert sind und eine Verbindung zwischen Browser und Facebook-Server herstellen. Die kleinen Datenspione verfolgen, was der User auf der Homepage tut. Auch die «NZZ am Sonntag» hatte im Februar auf das Problem hingewiesen. Im Interview wurde Datenschützer Adrian Lobsiger mit der Recherche konfrontiert, dass nicht alle Parteien Nutzer darauf hinwiesen, was mit den Daten geschieht.

«Da gibt es Verbesserungspotenzial», sagte Lobsiger. «Ein Beispiel: Wer auf die Website einer Partei gelangt, soll sicher sein können, dass seine Daten nicht ohne sein Zutun ausgewertet oder weitergereicht werden.» Genereller gesagt wünsche er sich, «dass Betroffene - etwa mit dem Setzen von Häkchen - bestimmen können, was mit ihren Daten gemacht werden darf und was nicht».

Und Lobsiger sagte, an die Adresse der Parteien gerichtet: «Es dauert noch fast neun Monate, bis die National- und Ständeratswahlen stattfinden. Die Parteien können diese Zeit nutzen, um ihre digitalen Aktivitäten laufend anzupassen.»

Vier Monate später sagt Lobsiger gegenüber SRF etwas sehr ähnliches: «Wir sind vier Monaten vor den Wahlen.»