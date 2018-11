Dies ist eine Geschichte über die Schweizer Berge, und dass sie mit einem Kran beginnt, verrät schon einiges. Hoch oben in den Walliser Alpen steht dieser Kran, höher als jeder andere in ganz Europa. Ein Helikopter hat ihn einst auf das Klein Matterhorn geflogen, mehr als zwei Jahre ist das jetzt her. Seither steht er dort, 52 Meter hoch und 3883 Meter über Meer. Unter ihm fällt der Fels steil ab, breitet sich ewiges Eis aus. Und ganz in der Nähe türmen sich die steilen Flanken des Matterhorns auf. Diesen Berg kennt jeder, und jeder will ihn sehen. Vom Klein Matterhorn aus geht das am besten. Deshalb trotzt dort oben der Kran dem Wind und der Kälte: Dank ihm gibt es eine neue Bergstation, in die seit ein paar Wochen 25 Gondeln schweben. Italienische Designer haben sie entworfen, ihre Sitze sind geheizt, und irgendjemand ist auf die Idee gekommen, ein paar der Gondeln mit Edelsteinen zu verzieren. «Crystal-Ride» heisst die Fahrt mit ihnen, für einen Aufpreis ist der geneigte Tourist dabei. Sogar einen Glasboden gibt es dann, für den Nervenkitzel.

Die Zermatter lassen sich nicht lumpen, sie inszenieren ihre Bergwelt, wo es nur geht. Und dank der neuen Bahn können sie künftig 2000 Touristen pro Stunde auf das Klein Matterhorn befördern. Die alte schaffte nur 600. Doch das ist erst der Anfang. Der Kran ist gleich oben auf dem Berg geblieben, schliesslich gibt es für ihn noch einiges zu tun. In Zermatt haben sie noch grössere Pläne, viel grössere. Es sind Pläne, die auch grosse Fragen aufwerfen. Vor allem die, wie weit das Alpenland Schweiz gehen darf bei der Vermarktung seiner Berge. Und wann es genug ist.

Per Seilbahn über die Alpen Aus den neuen Gondeln am Klein Matterhorn sieht man bis hinunter ins Dorf. Von oben sieht es winzig aus, doch im Winter, zur Hochsaison, leben dort zuweilen 35'000 Touristen gleichzeitig. Der Mann, der sie nach Zermatt lockt und die grossen Pläne mitgeschmiedet hat, sitzt in einem schmucklosen Sitzungszimmer gleich beim Bahnhof. Kurdirektor Daniel Luggen ärgert sich gerade ein wenig, dass Zermatt bei einer Umfrage nur zum zweitbesten Skigebiet Europas gewählt wurde. Champions League, nichts weniger als das zählt hier oben. Und dazu passt der geplante «grosse Coup», wie Luggen ihn nennt. Der könnte den Tourismus im Dorf bald völlig umkrempeln.

«Alpine Crossing», «Alpenüberquerung», so ist dieser Plan überschrieben, und am liebsten würden die Zermatter Bergbahnen eher heute als morgen loslegen. Sie wollen am Klein Matterhorn noch eine zweite Bahn bauen. Und die soll keine alte ersetzen. Sondern ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Es geht um eine alte Faszination, die Überwindung der Alpen, «fast wie bei Hannibal», sagt Luggen. Einen feinen Unterschied gibt es allerdings: In Zermatt soll der Weg über die Alpen bald ohne einen einzigen Schweisstropfen möglich sein, nur das nötige Kleingeld für ein Seilbahnticket braucht es.

Noch fehlt für den Zermatter Traum ein kleines Stück Seilbahn, vom Klein Matterhorn hinunter auf die italienische Seite, zur Bergstation Testa Grigia. Diese Lücke soll ab dem kommenden Frühling für 25 Millionen Franken geschlossen werden. Im Herbst 2021, so der Plan, wird die Pendelbahn den Betrieb aufnehmen. Der Walliser Bergort hätte dann nicht nur das Matterhorn, diesen Berg, der jeden Blick fängt. Sondern auch eine Seilbahnverbindung über die Alpen, von Cervinia im italienischen Aostatal bis nach Zermatt. So etwas gibt es heute noch nicht, und natürlich ist das ein Marketingtraum. Kurdirektor Luggen gerät ins Schwärmen, wenn er an die neuen Möglichkeiten denkt: «Wir könnten ein ganz neues Feeling bieten, ein Spektakel», sagt er.

Die Asiaten im Visier Für Zermatt ist die geplante Verbindung nach Italien gleich doppelt attraktiv, denn sie schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie verbessert im Winter das Skigebiet, weil die Verbindung nach Italien komfortabler wird. Und vor allem ist sie das fehlende Puzzleteil für «Alpine Crossing». Der Ausflug ins Englische ist kein Zufall: Zermatt nimmt vor allem die Touring-Touristen aus Asien ins Visier – die kommen wegen des Matterhorns heute schon gerne nach Zermatt, doch dort wollen sie mehr – und verfolgt einen kühnen Plan. Die Übersee-Touristen sollen künftig auf ihrer Rundreise durch Europa von Italien aus nicht mehr über die Alpenpässe oder durch die Tunnels in den Norden kommen. Sondern die Seilbahn nehmen. Und dann ein paar Tage in Zermatt anhängen.

