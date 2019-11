Per «Speed-Dating» zu Lokführer, Computer soll Schüler in Klassen einteilen – das schreibt die Sonntagspresse

Millionenteure Olympiakandidatur «Sion 2026» Die gescheiterte Kandidatur "Sion 2026" für die Ausrichtung von Olympischen Winterspielen im Wallis kostete nach Berechnungen der Westschweizer Sonntagszeitung "Le Matin Dimanche" rund 6,3 Millionen Franken. Der Finanzchef der Kandidatur bestätigte demnach den Betrag gegenüber der Zeitung.

Das Bundesamt für Sport sowie der Verband Swiss Olympic hatten mitgeteilt, dass die Finanzergebnisse noch nicht vorliegen würden. Dem Bericht zufolge wurde das Geld für Marketing, die Machbarkeitsstudien, zur Deckung von IT-Kosten sowie für Mieten und Gehälter ausgegeben. Die Rechnung wurde zu gleichen Teilen zwischen dem Bund, Swiss Olympic und den beteiligten lokalen Behörden aufgeteilt. Zum Vergleich: Die kanadische Stadt Calgary setzte dem Bericht zufolge mit seiner gescheiterten Kandidatur für 2026 umgerechnet rund 12,2 Millionen Franken (16,3 Millionen kanadische Dollar) in den Sand. Die Olympischen Winterspiele 2026 finden vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo in Norditalien statt. Per «Speed-Dating» zu neuen SBB-Lokführern Bei der Suche nach neuen Lokführern setzen die SBB - angelehnt an "Speed-Dating" - auch auf Schnell-Rekrutierungen in Bahnhöfen. Das Bahnunternehmen spricht dort Interessierte für den Lokführer-Beruf direkt an, wie die "NZZ am Sonntag" berichtet.

Dabei suchen SBB-Personalverantwortliche das persönliche Gespräch mit Passanten, lassen sie in einem Lok-Simulator fahren und versuchen sie von der Tätigkeit zu begeistern. In den Bahnhöfen Olten, Lausanne, Zürich und Bern führten die SBB in den letzten Monaten solche Aktionen unter dem Titel "Berufswelten-Café" durch, wo das Unternehmen den Besuchern nicht nur Einblick in die Aufgaben des Lokführers gewährte, sondern in sämtliche 150 Berufe bei der Bahn. Wer sich für die Ausbildung im Führerstand interessiert, kann die Bewerbungsunterlagen zum Anlass mitbringen und beim "Speed Recruiting" in einem zehnminütigen Gespräch seine Aussichten ausloten. Ein SBB-Sprecher betonte gegenüber der Zeitung, dass auf eine Schnellbewerbung eingehende psychologische und medizinische Tauglichkeitsprüfungen folgten. Bis 2025 werden etwa 1000 neue Fachkräfte für den Führerstand benötigt. Die Lokführer-Ausbildung dauert 14 bis 16 Monate. Bessere Durchmischung: Computer soll Kinder künftig auf Schulhäuser verteilen Künftig sollen Algorithmen entscheiden, wie Kinder auf die Schulhäuser verteilt werden - um deren Chancengleichheit zu wahren. Das Zentrum für Demokratieforschung Aarau (ZDA) hat für Schulen in der Stadt Zürich ein entsprechendes Computerprogramm entwickelt, wie die "SonntagsZeitung" berichtet.

Mit dem Algorithmus sollen die Schulklassen stärker durchmischt werden. Heute herrschen diesbezüglich teils grosse Unterschiede. An Schulen in privilegierten Quartieren wie dem Zürichberg liegt der Anteil von Kindern, die aus fremdsprachigen Familien kommen oder von Eltern mit tiefem Bildungsstand haben, dem Bericht zufolge bei unter 20 Prozent. In anderen Wohngegenden schnellt die Quote hoch bis zu 75 Prozent. "Das ist problematisch, weil sich die soziale Zusammensetzung von Schulen nachweislich auf die Leistungen der Schüler auswirkt", wird ZDA-Projektleiter Oliver Dlabac zitiert. Ob der Algorithmus eingesetzt wird, müssten die Kreisschulpflegen entscheiden, heisst es beim Schulamt der Stadt Zürich. Die Experten des der Universität Zürich angeschlossenes Forschungszentrums wollen den Algorithmus nun auch für Bern, Basel, Lausanne und Genf anwenden. Dieser arbeitet mit Volkszählungsdaten. Eingespeist werden auch Verkehrsbelastungsdaten sowie das Netzwerk von Trottoirs, Fusswegen, Unterführungen und Überführungen, um die Zumutbarkeit von Schulwegen zu berücksichtigen. SBB-Pünktlichkeit: Aufseher kritisieren das Massnahmenpaket gegen Verspätungen Die Aufsichtsbehörde der Bahn hat grösste Vorbehalte gegen das von SBB-Chef Andreas Meyer vorgestellte Massnahmenpaket für weniger Verspätungen im Zugbetrieb. In einem Analysepapier, welches das Bundesamt für Verkehr (BAV) nach Meyers Ankündigung vom Montag angefertigt hat, schreiben die Aufseher laut "SonntagsZeitung", dass die Bahnen "die Vorgaben der Konzessionen und Netzpläne unbedingt einhalten müssen".

Dies bedeutet der Zeitung zufolge, dass die SBB weder einzelne Kurse, noch Haltestellen streichen dürfen, wie das Meyer angekündigt hat. Auch die Idee, zu bestimmten Zeiten Bahnverbindungen durch Busse zu ersetzen, verwirft das Bundesamt. "Kurzfristige Ersatzangebote können toleriert werden, nicht jedoch der systematische Ersatz durch Busse", heisst es in dem Schreiben. Ebenso laufen die SBB mit der Absicht bei den Behörden auf, anstehende Netzausbauten statt für neue und schnellere Zugsverbindungen für Reserven im Fahrplan zu nutzen. "Die SBB dürfen geplante Umsteigezeiten, Fahrzeitreserven, und Angebote nicht einseitig anpassen." Insgesamt dürften alle diese Massnahmen "höchstens punktuell ergriffen werden und nur, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind". Der Massnahmenplan des spätestens Ende 2020 abtretenden Bahnchefs Meyer ist der Zeitung zufolge damit bereits grösstenteils Makulatur. SNB-Chef Thomas Jordan will notfalls den Leitzins weiter senken Die Schweizer Notenbank zeigt sich entschlossen, den Leitzins gegebenenfalls noch weiter in den Negativbereich zu senken. Dies sagte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag".