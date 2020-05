Per Stichentscheid: Kommission gegen Stimmrechtsalter 16 auf Bundesebene

(chm) Einmal mehr hat sich die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK) diese Woche mit dem Stimmrechtsalter 16 befasst. Wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten, ist es bei der Abstimmung in der vorberatenden Kommission zu einem Patt gekommen. Darauf fällte SPK-Präsident Andreas Glarner (SVP/AG) den Stichentscheid, womit die Kommission ihrem Rat das Anliegen zur Ablehnung empfiehlt. Angeregt hatte die Senkung des Stimmrechtsalters Sibel Arslan (Grüne/BS). Sie wollte damit «den jungen Menschen eine Stimme geben» und ihnen damit den Einstieg ins politische Leben erleichtern. Der Vorstoss wird nun im Nationalrat traktandiert werden.

Die Mehrheit der Staatspolitischen Kommission ist laut Mitteilung der Ansicht, dass die Entwicklung in den Kantonen in dieser Frage abgewartet werden solle. Sie erachtet es «grundsätzlich als problematisch, wenn politische Rechte ausgeübt werden könnten, bevor das zivile Mündigkeitsalter erreicht ist». Bislang kennt in der Schweiz nur Glarus das Stimmrechtsalter 16. Zudem argumentiert die SPK-Mehrheit, es sei «nicht sinnvoll, wenn ein Teil der Stimmberechtigten nur über das aktive Stimmrecht verfügt» und damit «Stimmberechtigte zweiter Klasse geschaffen» würden. Das passive Wahlrecht - also das Recht, in ein politisches Amt gewählt zu werden - steht nicht zur Diskussion.