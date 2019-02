Rund 30'000 Menschen leben in dieser Woche Mitte Februar in Zermatt. «Für uns ist es die wichtigste Woche des Jahres», sagt Kurdirektor Daniel Luggen, als er uns im Tourismusbüro gleich beim Bahnhof empfängt. Es ist kurz nach Mittag. Dafür, dass Hochsaison ist, geht es ziemlich beschaulich zu und her im Dorf. «Zum Glück», sagt Luggen und zeigt zum stahlblauen Himmel und in Richtung Skigebiete. Hinter einem der Häuser lugt das Matterhorn hervor. «Die Leute sind auf den Pisten, wie es sich gehört. Heute Morgen zählten wir rund 17'000 Eintritte ins Skigebiet», sagt der Tourismusdirektor und bittet uns in ein Sitzungszimmer. In Crans-Montana, einem anderen Walliser Skigebiet, verschüttete letzte Woche eine Lawine Menschen auf einer offenen Piste. Ein Pistenretter starb, und nur mit Glück gab es keine weiteren Toten. Was ging dem Mann nach dem Unglück durch den Kopf, der exponierte Pisten im Hochgebirge oberhalb von Zermatt vermarktet, auf denen sich täglich Tausende Menschen tummeln? Daniel Luggen: Wir nahmen natürlich Anteilnahme. In Zermatt kam es einmal zu einem ähnlichen Fall. Doch ich dachte mir auch: Schwein gehabt. Das gilt insbesondere für denjenigen, dessen Film auf allen Online-Medien gezeigt wurde und auf dem zu sehen ist, wie die Lawine gleich hinter ihm die Piste verschüttet.

Und auf den Pisten? Liessen die Zermatter Sicherheitsverantwortlichen mehr Vorsicht walten? Wir haben vollstes Vertrauen in unsere Pistenchefs. Ich bin aber überzeugt, dass mit so einem Vorfall die Sensibilität noch zusätzlich wächst. Pistenchefs sind praktisch jeden Tag mit einem Bein im Gefängnis. Sie wissen, Fehler liegen keine drin. Und trotzdem ist nie ausgeschlossen, dass etwas passiert. In Zermatt haben wir übrigens einen Vor- teil: Wir sind gross genug und können eine Piste im Zweifelsfall auch frühzeitig schliessen. Das Gebiet bietet so viele Ausweichmöglichkeiten, dass der Gast kaum eine Angebotseinbusse hinnehmen muss. Sie sprechen von Gefängnis. Kam es in Crans-Montana zu Fehlern? Das weiss ich nicht, das wird die Untersuchung zeigen. Ich will einfach darauf hinweisen, dass in der heutigen Zeit sofort die Schuldfrage gestellt wird, von der Justiz und von den Medien. Offenbar handelte es sich um eine Gleitschneelawine. Ein Problem, das in letzter Zeit auch wegen des Klimawandels häufiger auftritt. Auch hier in Zermatt? Dass der Klimawandel stattfindet, sehen wir eher an den Gletschern. Ich bin bald zwanzig Jahre hier Tourismusdirektor. Zermatt ist ständig daran, auf die sich zurückziehenden Gletscher zu reagieren. Wir mussten auch schon eine Bahn abbauen deswegen. Ich würde so weit gehen und sagen: Wahrscheinlich ist kaum irgendwo der Klimawandel so deutlich ersichtlich wie in Zermatt. Wir sehen die Veränderungen eins zu eins.

Der Kurdirektor Der 47-jährige Berner Oberländer ist seit 2007 Kurdirektor der Walliser Touristendestination am Fuss des Matterhorns. Als solcher wirbt er für sämtliche touristische Angebote von Zermatt. So vertritt er gegen aussen auch das Angebot der örtlichen Helikopterfirma Air Zermatt. Diese führt über die Region hinaus Bergrettungen durch oder birgt bei Verkehrsunfällen Verletzte. Daneben bietet Air Zermatt Transportflüge sowie Rundflüge oder Heli-Skiing-Trips an. Damit zog Air Zermatt zuletzt den Zorn von Umweltschützern auf sich. Etwa wegen einer Kooperation mit dem Autovermieter Hertz. Letzten Sommer bot Air Zermatt erstmals auch Heli-Biking an. Ein Angebot, das laut Umweltschützern in der Schweiz nicht Platz hat. Luggen setzt sich sehr stark für die Vergrösserung des Wintersportgebiets ein und propagiert eine neue direkte Verbindung von Zermatt nach Italien. Mit einer neuen Bergbahn sollen im Jahr 2012 das italienische Aostatal und Zermatt auch für Touristen ohne Ski verbunden sein. Luggen lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in einem Minergie-Chalet in Zermatt und vermietet drei Ferienwohnungen an Touristen. (dfu)

Dann braucht es einen griffigeren Klimaschutz? Ja, eigentlich schon. Aber der Klimawandel ist ein globales Problem. Auch in der Schweiz würde mehr drinliegen, aber wir tun ja bereits sehr vieles sehr gut. Und wir sind klein, die Welt ist gross und es braucht viel, damit die Klimaerwärmung sich abbremst. Es kommt nun etwas Bewegung in die Sache, plötzlich zeigt sich FDP-Präsidentin Petra Gössi einverstanden mit einer Flugticketabgabe. Wie fänden Sie das? Aus ökonomischer Sicht super. Eine solche Abgabe würde ja die Schweizer Flugpassagiere treffen, und Ferien in der Schweiz würden wieder konkurrenzfähiger. Trotzdem glaube ich nicht, dass eine solche Flugticketabgabe dem Klima viel bringen würde. Aber es wäre ein kleiner Schritt. Ist Fliegen zu günstig? Fliegen ist definitiv viel zu günstig. Das dürften Sie doch fast nicht sagen, immerhin lebt Zermatt auch von den Gästen aus Übersee. Es ist für uns ein zweischneidiges Schwert. Wäre Fliegen teurer, kämen vielleicht weniger Gäste aus Übersee, ja. Aber auf der anderen Seite verlieren wir in unseren wichtigsten Märkten wegen der billigen Flugtickets Leute. Die Schweizerinnen und Schweizer sind unser wichtigster Markt mit einem Anteil von 40 Prozent.

Es ist ein Angebot der Air Zermatt, das den Bemühungen von Zermatt Tourismus widerspricht.

Zermatt ist autofrei und Nachhaltigkeit ist dem Ort wichtig. Diesem Image widersprechen gewisse Angebote fundamental. Neu kann man dieses relativ günstige Package buchen: Im Miet-Geländewagen fährt man ins Rhonetal. Dort steigt man direkt auf einen Heli von Air Zermatt um und wird samt Mietausrüstung für einen Skitag direkt ins Skigebiet geflogen. Zurück geht es am Abend per Taxi – notabene auf einer Strasse neben der Eisenbahn – zurück ins Rhonetal, wo der Miet-SUV zum Retourfahren bereitsteht. Mit Verlaub, das ist schizophren. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auf den ersten Blick verstehe ich jeden, der das so sieht. Auch wir mussten im ersten Moment leer schlucken, als wir von diesem Angebot gehört haben, zumal wir immer die Anreise mit dem öV propagieren. Zermatt ist sehr gut ans öV-Netz angeschlossen. Sie schluckten leer? Weshalb dann das Angebot? Es ist ein Angebot der Air Zermatt, das den Bemühungen von Zermatt Tourismus widerspricht. Doch bisher gab es gerade einmal drei Buchungen. In einen Helikopter passen fünf Leute. Von den drei Helikoptern konnten nur zwei fliegen, bei einem war das Wetter zu schlecht. Es waren also zehn Leute bisher. Dann kann man es ebenso gut sein lassen. Es geht doch bloss um Marketing. Ja, ein Stück weit ist es so. Doch der Wettbewerb ist hart und die Leute wollen ein breites Angebot. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Die meisten Hotels haben ein Hallenbad, dessen Betrieb ist sehr stark mit Emissionen verbunden. 90 Prozent der Hotelgäste brauchen das Schwimmbad nicht. Und trotzdem buchen sie explizit ein Hotel mit Schwimmbad. Sie wollen sagen, ein Gast bucht Zermatt nur darum, weil er theoretisch die Möglichkeit hat, sich direkt auf die Skipisten fliegen zu lassen. Ein Gast bucht Zermatt, weil er hier ein breites Angebot hat. Unter anderem, weil er Heliskiing oder einen Rundflug ums Matterhorn machen kann. Die Politik scheint auf die Klimaproteste der Schüler zu reagieren. Auch im Wallis gehen Schüler auf die Strasse. Und Sie in Zermatt fliegen Gäste direkt hoch auf den Gletscher und werben mit dem «schnellsten Skilift der Welt»? Also wenn Sie mit der Politik gerade die FDP ansprechen. Ich will dieser Partei nicht zu nahe treten, aber es ist ja letztlich nichts anderes als Marketing, dass sie jetzt ihren Kurs dem Zeitgeist anpasst. Zermatt aber ist dem Zeitgeist weit voraus. Wir arbeiten seit Jahrzehnten daran, nachhaltig aufgestellt zu sein. Ich gebe aber zu, wir haben nun auch mit dem Heli- skiing schon seit Jahren ein Angebot, mit dem wir mehr Emissionen verursachen als bei anderen. Umweltaktivisten von Mountain Wilderness bekämpfen das Angebot seit Jahren. Doch ich sage: Wenn diese Aktivisten im Hafen von Marseille nur einmal ein Kreuzfahrtschiff am Auslaufen aus dem Hafen hindern würden, hätten sie viel mehr erreicht als mit ihren Protesten hier oben. Diesen Naturschützern geht es ja primär um die Berge. Und diese haben wir nun mal in der Schweiz. Wir Zermatter spüren die Folgen des Klimawandels besonders stark. Wir haben heftige Schneefälle, dann Regenfälle mit Murgängen und so weiter. Aber ich bin überzeugt, die Heli-Angebote, die braucht es. Air-Zermatt fliegt ja nicht nur zum Spass. Die Helis rücken ja auch aus bei schlimmen Unglücken, erinnern Sie sich nur an den schrecklichen Unfall mit den belgischen Kindern auf der Autobahn bei Siders. Die Piloten können aber nicht einfach so auf Knopfdruck zum Einsatz, sie müssen das auch üben. Freizeitangebote helfen, auf die nötigen Flugstunden zu kommen.