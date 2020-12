Plädoyer für eine selbstbewusste Republik Schweiz: Warum dieses Buch noch viel zu reden geben dürfte

Eine Abrechnung mit der EU? Nicht doch. Eine Kampfschrift gegen Brüssel? Aber nein. Sein neues Buch solle ein Denkanstoss sein für eine selbstbewusste Republik Schweiz. Das macht Oliver Zimmer mehrfach deutlich, vorsichtshalber schon im Klapptext. Der Schweizer Historiker ist Professor an der University of Oxford, er lehrt Moderne Europäische Geschichte.

Und nun, wo der Bundesrat bereit wäre für die Nachverhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen mit der EU, grätscht Zimmer rein. Pünktlich zum europapolitischen Showdown erscheint «Wer hat Angst vor Tell? Unzeitgemässes zur Demokratie». Es dürfte eines jener raren Bücher werden, die in der tagespolitischen Debatte ankommen.

Fast bis ganz zum Schluss wartet Zimmer, bis er erklärt, «was dieser Autor denn eigentlich will»: Auf den seiner Ansicht nach zu hohen Preis hinweisen, den die Schweiz für das Rahmenabkommen bezahlen müsse. Wer den Vertrag einen guten Kompromiss nenne, wettert Zimmer, habe seinen «demokratiepolitischen Kompass» verloren. Denn die direkte Demokratie à la Schweiz stelle für die EU, die mit ihren Gerichte das Recht als Instrument der Politik verwende, nur einen «systemwidrigen Störfaktor dar».

Die Erzählung von der Abschottung

Zimmer freilich möchte noch mehr. Lesenswert sind vor allem seine grundsätzlichen Betrachtungen vor der Breitseite: In acht Kapiteln, jeweils ausgehend von einer Leitgeschichte, beleuchtet er das Verhältnis von Demokratie und Liberalismus.

Der international gefragte Historiker stört sich an Entweder-oder-Perspektiven ebenso wie an der «kruden Spaltung der Welt in Anhänger und Gegner des Fortschritts». So geht er der Frage nach, warum Kritik an der europäischen Integration oft gleich mit Abschottung gleichgesetzt werde. Zimmer obduziert den «neumodischen» Liberalismus, in dem Supranationalismus alternativlos sei und gleich Fortschrittsglaube bedeute. Und in dessen Ordnung möglichst technokratische Experten das Sagen haben. Er spricht von einer «ihrer bürgerlichen Substanz entleerten Formaldemokratie».

«Radikaler als alles, was sich als radikal gebärdet»

Und wie antwortet Oliver Zimmer darauf? Mit einem Plädoyer für einen republikanischen Liberalismus, bei dem persönliche Freiheit und demokratische Mitbestimmung zuerst kommen. Zimmer will den Liberalismus mit einem eigentlichen Konservatismus beleben. Einem Liberalismus, der nicht reaktionär, aber «radikaler als alles ist, was sich heute als radikal gebärdet». Er sollte die «progressiven», sogenannt weltoffenen Mythenerzählungen ebenso ablehnen wie die «nationalistischen, die uns im ‹nationalen Réduit› verewigen wollen».

Zimmer schreibt bildhaft und anschaulich, flott flechtet er Anekdoten ein. Sein Buch dürfte vielen zumindest Reibungsfläche bieten: Natürlich dem Animal Politique, das einer Partei mit «liberal» im Namen angehört. Aber auch denen, die ihre radikal-liberale Ader entkalken wollen. Und schliesslich jenen, die sich, warum auch immer, liberal nennen; irgendwie also fast allen, wie der Autor konstatiert.