Der im September 2018 verkündete Beschluss des Stadtrats, den Namen des Platzes vor der Philosophischen Fakultät der Universität Neuenburg zu ändern, hatte zu einer Polemik geführt. "Wir können nicht sagen, dass dies unbemerkt geblieben ist", sagte Stadtpräsident Thomas Facchinetti am Donnerstag bei der Einweihung der Platzes vor rund 100 Menschen, von denen viele afrikanischer Herkunft waren.

"Der Stadtrat will sich nicht als Richter aufspielen. Aber wir können einem Wissenschaftler, über den wir heute wissen, dass er im 19. Jahrhundert rassistische Theorien förderte, keinen öffentlichen Raum mehr widmen", sagte Facchinetti.

Die Namensänderung ist auch ein Erfolg für das Komitee "Démonter Louis Agassiz" um den St. Galler Historiker Hans Fässler, das jahrelang für die Umbenennung gekämpft hatte. Es bezeichnet den Wissenschaftler Louis Agassiz als "bedeutendsten und einflussreichsten Rassisten des 19. Jahrhunderts und als einen wichtigen Vordenker der Apartheid".

Der 1807 in Môtier FR geborene Agassiz galt in den USA, wo er einen Grossteil seines Lebens verbrachte, und der Schweiz lange als renommierter Wissenschaftler. Geehrt wurde wegen seine Eiszeitstudien sowie seiner Arbeit als Fischforscher und Hochschullehrer.

Rangfolge unter Rassen

Doch der gefeierte Wissenschaftler tat sich auch als Rassist hervor. Agassiz war überzeugt davon, dass es eine "wissenschaftliche Rangfolge der Rassen" gebe und dunkelhäutige Menschen minderwertig seien.

In der Schweiz gibt es zahlreiche Strassen- oder Flurnamen, die an den berühmten und umstrittenen Mann erinnern. Der Versuch des Komitees, das 3946 Meter hohe Agassizhorn im Berner Oberland umzubenennen, ist am Widerstand zahlreicher Akteure gescheitert.

2007 verurteilte der Bundesrat in einer Antwort auf eine Interpellation das "rassistische Denken" des Zoologen und Glaziologen, sah aber keinen Grund, den nach ihm benannten Berg umzutaufen. In Lausanne wies der Stadtrat erst Anfang Mai eine links-grüne Interpellation zurück, die eine Namensänderung der Avenue Louis Agassiz verlangte.

Grosse Wertschätzung geniesst der Forscher besonders in den USA und Kanada, wo mindestens 70 Orte und Schulen seinen Namen tragen.

Frauenrechtlerin kommt zum Zug

Mit der Tilgung des Namen Agassiz von einem öffentlichen Platz ist das Bild des gefeierten Naturforschers in Neuenburg auch symbolisch revidiert worden worden. Zu Ehren kommt stattdessen die 2008 verstorbene freisinnige Politikerin Tilo Frey. Die Tochter eines Schweizers und einer Kamerunerin war unter den ersten elf Frauen, die im Oktober 1971 in das Parlament gewählt worden waren. Auch war Frey die erste dunkelhäutige Person im Nationalrat.

Während ihrer vier Jahre in der grossen Kammer setzte sie sich hauptsächlich für Entwicklungszusammenarbeit und Frauenanliegen ein. Die Handelsschullehrerin kämpfte für Lohngleichheit und die Entkriminalisierung von Abtreibungen. Bevor sie in den Nationalrat gewählt wurde, sass sie im Stadtparlament von Neuenburg sowie im Kantonsparlament.