Ein klingelndes Handy ist in Zeiten des Abstimmungskampfs eigentlich ein gutes Zeichen – weil es Aufmerksamkeit bedeutet. Doch an diesem Morgen erreichen Luzian Franzini keine guten Nachrichten. «Ernüchternd», dieses Wort entfährt ihm einmal. Der grüne Jungpolitiker hat gerade erfahren, was am nächsten Tag auf allen News-Seiten stehen wird: Es sieht schlecht aus für die Zersiedelungs-Initiative, nur noch 37 Prozent wollen sie gemäss der neuesten Tamedia-Umfrage annehmen. Die Umfrage der SRG weist zwar mit 47 Prozent einen höheren Ja-Anteil aus, doch der Trend ist eindeutig: Es geht abwärts für die Initianten. Und eigentlich steht jetzt schon fest, dass es am 10. Februar das Nein gibt, das angesichts der breiten Gegner-Allianz zu erwarten gewesen war.

Es ist nicht mehr als ein paar Wochen her, da kannte Luzian Franzini, den Lehrersohn mit dem Tessiner Nachnamen, kaum jemand. Der Rotkreuzer ist zwar schon seit 2016 Co-Präsident der Jungen Grünen, doch so richtig ins Rampenlicht hat ihn erst der Abstimmungskampf um die Zersiedelungs-Initiative gerückt. Es ist gerade viel los im Leben des 23-jährigen Studenten der internationalen Beziehungen, «seit Neujahr hatte ich keinen freien Tag», sagt er. Er hat zwar diese Woche noch eine Prüfung geschrieben, Mikroökonomie, Uni Genf. Doch eigentlich dreht sich für ihn derzeit alles um die Zersiedelung, und das ist nicht verwunderlich. Denn Franzini, dem Jungpolitiker, bietet sich gerade eine riesige Chance.

Glück, allein an die Urne zu gehen Weil am 10. Februar keine andere Vorlage zur Abstimmung kommt, gehört die Aufmerksamkeit ganz der Initiative der Jungen Grünen. Und Franzini ist vielleicht nicht der Kopf hinter dem Anliegen, für das die ersten Pläne schon im Jahr 2014 geschmiedet wurden. Aber er ist zu ihrem Gesicht geworden. Am vergangenen Freitag mass er sich in der «Arena» des Schweizer Fernsehens mit Simonetta Sommaruga, der neuen Umweltministerin. Die «Schweizer Illustrierte» publizierte unlängst eine Homestory, auf die mancher gestandene Politiker noch wartet. Und das alles führt zur Frage, was diese Abstimmung mit der Karriere von Franzini macht, den einst die Fukushima-Katastrophe und die Abwahl von Jo Lang – dem letzten linken Nationalrat aus dem bürgerlich dominierten Zug – im Jahr 2011 politisiert hat. Franzini ist an diesem Tag in Egerkingen im Kanton Solothurn unterwegs. Er hat das Dorf vorgeschlagen, um zu zeigen, wie die zersiedelte Schweiz aussieht, gegen die er mit seiner Partei kämpft. Franzini, eng geschnittene Hose, über dem Hemd ein Kapuzenpulli, steht auf einer Anhöhe und schaut ins Tal.

Dort zerschneidet die A1 die Wiesen, daneben stehen Wohnsiedlungen, ein Einkaufszentrum, Gewerbehallen. Hie und da ist ein grüner Fleck freigeblieben. «Das hat doch etwas Beelendendes», sagt er. «Und dieser Siedlungsbrei ist symptomatisch für das ganze Mittelland. Es fehlt jede Struktur, alles ist planlos gewachsen.» Gegen die Zersiedelung präsentieren die Jungen Grünen ein simples Rezept: keine zusätzlichen Bauzonen mehr. Die Kritik daran ist heftig. Radikal sei das Anliegen, der angedachte Abtausch der Bauzonen-Reserven nicht umsetzbar, es drohe gar noch mehr Zersiedelung, weil die vorhandenen Bauzonen oft am falschen Ort seien. Und überhaupt, das lassen auch erfahrene linke Raumplanungspolitiker durchblicken: Von diesem komplexen Thema hätten die Jungen Grünen besser die Finger gelassen. Franzini entgegnet, das sei «arrogant, denn schliesslich müssen wir Jungen damit leben, wenn die ganze Schweiz zugebaut wird». Zudem lasse sich die Initiative durchaus umsetzen, wenn das Parlament das ernsthaft versuche, «man kann nicht jedes Detail in die Verfassung schreiben».