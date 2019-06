Gmürs rhetorischer Kunstgriff zahlte sich aus. Nicht nur löste sie grosse Heiterkeit im Parlament aus und heimste viele Komplimente ein. Auch folgte ihr der Nationalrat und sprach sich für die Geschlechterrichtwerte aus.

In den Verwaltungsräten müsste demnach jedes Geschlecht zu mindestens 30 Prozent vertreten sein; bei den Geschäftsleitungen wären es 20 Prozent. Unternehmen, welche die Quote nicht erreichen, müssten im Vergütungsbericht darlegen, wie sie diese Untervertretung in naher Zukunft korrigieren wollen.

Caroni lässt sich von Gmür inspirieren

Am Mittwoch war die Reihe am Ständerat. Die vorberatende Kommission wollte die Geschlechterrichtwerte für die Geschäftsleitung aus dem Gesetz streichen. Doch nach dem kraftvollen Frauenstreik am Wochenende war allen klar: Die Gegner der Quote sind in Rücklage.

Der Ausserrhoder FDP-Ständerat und Quoten-Gegner Andrea Caroni versuchte es dennoch, und griff zum Erfolgsrezept von Gmür: dem Gedicht. Er müsse ihr «widersprechen», reimte Caroni. Denn er könnte sich «von Quoten nichts versprechen». Und weiter: