Soll niemand mehr behaupten, E-Bikes seien nur etwas für alte Leute: Menschen aller Altersklassen treten gerne in die Pedale, wollen jedoch nicht verschwitzt am Ziel ankommen. Andere nutzen ihr E-Bike, um längere Strecken umweltfreundlich zurückzulegen. Jedes dritte neuverkaufte Velo in der Schweiz war 2018 elektrisch.

Dass Elektrovelos auch jüngere Zielgruppen ansprechen, ist längst auch im Bundeshaus ein Thema. Aktuell befasst sich das Parlament mit der Frage, wie und ob Elektrovelos auch von älteren Kindern und Jugendlichen benutzt werden dürfen.

Da ist zum einen ein Vorstoss der Baselbieter FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger. Sie fordert in einer Motion, dass Teenager schon ab 14 Jahren grundsätzlich prüfungsfrei ein E-Bike mit Tretunterstützung bis maximal 25 Stundenkilometer fahren dürfen. Heute dürfen solche Velos erst ab 16 Jahren ohne Führerausweis benutzt werden.

Jugendliche ab 14 Jahren benötigen dafür einen Führerausweis der Kategorie M, landläufig bekannt als Töffliausweis. Die Neuregelung würde den Jugendlichen «den Entscheid für das E-Bike und gegen das Töffli» erleichtern, findet Schneeberger. Dabei denkt sie vor allem an längere Schulwege in ländlichen Gebieten, an die «negativen ökologischen und sportlichen Konsequenzen». Viele bevorzugten heute das Töffli, weil sie ja ohnehin eine Prüfung machen müssten, glaubt die Nationalrätin.

Keine Regeln in Nachbarländern

Noch weiter geht der Bündner Ständerat Martin Schmid, ein Parteikollege Schneebergers. Er will E-Bikes sogar schon für 12-Jährige ohne Prüfung zugänglich machen – und zwar, weil der Schweizer Tourismus sonst ins Hintertreffen geraten könnte.

Mit ihrer Regelung stehe die Schweiz im europäischen Vergleich alleine da. Familien könnten in ihren Bergferien deswegen oft keine E-Mountainbikes nutzen, nennt Schmid in seiner Motion ein Beispiel. Er ist überzeugt: