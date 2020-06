Polizei «beobachtete» unbewilligte Demonstration in Bern

(wap) Die Kantonspolizei Bern hatte es am Samstag in Bern mit gleich zwei Kundgebungen zu tun. Auf dem Bundesplatz fand die Veranstaltung «Let's make Switzerland great again» statt, die die Anti-Lockdown Proteste der vergangenen Woche fortsetzen soll und an der unter anderem der Satiriker Andreas Thiel auftrat. Linksradikale Kreise betrachten die Veranstaltung als «neofaschistisch» und haben eine Gegendemonstration gestartet.