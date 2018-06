In einer E-Mail zwischen dem Preisüberwacher und dem Leiter von Postauto vom 24. September 2013 steht laut den Verfassern des Untersuchungsberichts, dass das Generalsekretariat des Uvek ein Gespräch zwischen Uvek, Preisüberwacher und Postauto angeregt habe. Zu diesem sei es am 14. August zwar auch gekommen, jedoch ohne Beteiligung des Uvek – und via Telefon.

Das Generalsekretariat hat also in der Sache ein Gespräch mit eigener Beteiligung angeregt. „Sollte das stimmen, stellt sich für mich schon die Frage: Warum regte das Generalsekretariat des Uvek dieses Gespräch überhaupt an, wenn es nicht über die zweifelhaften Buchungen bei Postauto informiert gewesen sein soll?“, so Burkart. Und weiter will er wissen, was die Gründe waren, dass das Treffen mit dem Uvek nicht stattfand.

Das Generalsekretariat des Uvek wurde 2013 von Walter Thurnherr geleitet. Seit 2016 ist er Bundeskanzler. Thurnherr ist wie Leuthard CVP-Mitglied. Beide kommen aus dem Aargau und kennen sich gut. Für Burkart ist deshalb klar: „Aufgrund der Dimension der Angelegenheit muss man davon ausgehen, dass das Generalsekretariat Leuthard sicher nicht im Unwissen gelassen hätte.“