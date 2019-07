Die Sport-Artikel werden von der deutschen Discount-Supermarktkette «Real» in Deutschland verkauft. Dementsprechend sind sie im Werbeprospekt zu begutachten – mit Beatrice Egli als Aushängeschild.

Beatrice Egli trägt graue Damen-Leggins, ein blaues Sport-T-Shirt, hat eine Sporttasche um die Schulter und strahlt den Leser mit ihrem bezaubernden Lächeln an.

Damit entfachte die 31-jährige Schlagersängerin eine Polemik in der Schweiz. Zahlreiche Politiker ärgerten sich in den Medien über diese Werbekampagne.

Unter anderem wird dem Schlagerstar unterstellt, Werbung für eine Supermarktkette zu machen, dessen grenznahe Filialen den Einkaufstourismus ankurbeln und Schweizer Geschäften schade.

Politiker empören sich

Marcel Fringer, FDP-Nationalratskandidat und Präsident des Schaffhauser Gewerbeverbands, lästert auf Instagram: «Ich kann absolut nicht verstehen, dass sich ein Schweizer Superstar für eine deutsche Billigkette für Werbezwecke hergibt.» Seines Erachtens sei das ein Schlag ins Gesicht des Schweizer Detailhandels, dessen Niedergang er seit Jahren in Schaffhausen beobachte.

Der Zuger CVP-Ständerat Peter Hegglin nervte sich aus dem gleichen Grund: «Ich finde es fragwürdig, dass deutsche Werbung mit Egli im Schweizer Grenzgebiet verteilt wird», lässt er sich im Blick zitieren.

SVP-Nationalrat Mauro Tuena würde Egli lieber als Aushängeschild einer Schweizer Marke sehen. «Beispielsweise von der Läderach-Schokolade.»

Nosers Unverständnis

In den Medien nahm bloss Ruedi Noser Beatrice Egli in Schutz. «Ich freue mich für sie, dass sie auch in Deutschland erfolgreich ist.»