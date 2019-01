Warum nicht das Nützliche mit dem Unangenehmen verbinden? Eigentlich wollte der Psychologe Jordan Peterson erst im Frühling Halt in der Schweiz machen. Weil seine Tochter diese Tage allerdings in Zürich operiert wird, tritt er schon diesen Samstag auf. Trotz der kurzfristigen Ansetzung war die Veranstaltung im Volkshaus innert kürzester Zeit ausverkauft. Egal wo Peterson in den vergangenen Monaten aufgetreten ist, in Australien, Europa oder in den USA: Überall waren die Hallen bis zum letzten Platz gefüllt. Der 56-Jährige wird von Millionen verehrt – und von mindestens so vielen verachtet. Doch woher rührt der Hass? Peterson sieht junge Männer von Feministinnen unterdrückt. Er glaubt, an den Universitäten werde eine radikal linke Ideologie installiert. Und er sagt, Frauen seien in den 50er- und 60er-Jahren glücklicher gewesen als heute. Ach ja, und dass Frauen weniger verdienen als Männer, habe nichts mit ihrem Geschlecht zu tun. Noch Fragen? Längst füllen Berichte über Peterson die Feuilletons dieser Welt: Für die «NZZ» ist er ein «Akademischer Rockstar». Der britische «Guardian» nennt ihn den «Selbsthilfe-Guru, den wir gerne hassen». Die «WOZ» titelte: «Dieser Mann sucht Prügel.» Und die «New York Times» nennt ihn den «einflussreichsten Intellektuellen der Gegenwart».

Viele Medienanfragen lehnt Peterson ab, für diese Zeitung macht er aber eine Ausnahme: «Ich bewundere die Schweiz und ihre Eigenständigkeit», sagt er am Telefon. «Ihr wisst offenbar um ihren Wert.» Oft spricht Peterson davon, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sich bloss nie ergeben, nein, dagegenhalten, kämpfen. «Lean, mean fighting machine» (schlanke, böse Kampfmaschine) nennen ihn denn auch Freunde und Feinde. Einmal schmeichelhaft, einmal schmähend gemeint. Steh aufrecht, lüge nicht Berühmt gemacht hat ihn sein Kampf gegen politische Korrektheit. Die kanadische Regierung wollte im Sommer 2017 die Bevölkerung per Gesetz dazu verpflichten, Menschen mit dem von ihnen bevorzugten Personalpronomen anzureden. Lieber würde er ins Gefängnis gehen, als sich dieser linksradikalen Ideologie zu unterwerfen, sagte Peterson. Betroffen seien vor allem die Hochschulen. Linke Aktivisten würden die akademischen Standards dermassen senken, dass Gender-Studies kaum mehr einen akademischen Wert hätten. «Studierende werden wie in einem Kult indoktriniert.» Wenn es so weitergehe, werde es in 15 Jahren gar keine Männer mehr in den Geistes- und Sozialwissenschaften geben. Gilt das auch für die Schweizer Hochschulen? «Die kenne ich nicht im Detail», sagt er. Allerdings habe er auf seiner Tour festgestellt, dass so gut wie alle westlichen Universitäten betroffen seien. Aber diese Schlacht möchte der Professor für klinische Psychologie nicht in den Hörsälen schlagen. «Wer mit mir sprechen will, kann meine Veranstaltungen besuchen», sagt er. «Ich brauche keine verrückten Proteste oder Menschen, die mich anschreien.» Das habe er in Kanada zur Genüge erlebt.