Vielleicht fährt dieser Tage der eine oder andere Skisportler mit mulmigem Gefühl in sein Lieblingsgebiet. Könnte eine Lawine wie im Wallis auch bei uns Skifahrer oder Snowboarder auf der Piste erfassen? Gleitschneelawinen sind derzeit laut Thomas Studer, Leiter Lawinenwarndienst beim Institut für Schnee- und La­winenforschung, an der Tagesordnung. Wegen des vielen Schnees könnten diese grösser als üblich ausfallen. Für den Gemsstock wurden am Mittwoch 6, für den Titlis 5,7 und für Melchsee-Frutt 3,8 Meter Schnee gemeldet.

Die grösste Gefahr und die grössten Folgen der aktuellen Wetterlage registriert man derzeit am Titlis. Zwar sei ein solches Ereignis wie in Crans-Montana, das ein Todesopfer forderte, in Engelberg «topografisch in dieser Jahreszeit fast nicht möglich», sagt Christoph Bissig, Chef des Pisten- und Rettungsdienstes. «Wir haben aber am Mittwoch und Dienstag die Engstlenpiste zeitweise geschlossen und werden das aus Sicherheitsgründen auch in den nächsten Tagen tun müssen, allenfalls sogar bis Ende Saison.» Zudem musste auf der Talabfahrt die Standardpiste, die am Morgen schon früh Sonne hat, geschlossen werden.

Schnee könnte sich jederzeit lösen

«Es warten zwei grosse Schneeblöcke mit je rund 2000 Kubikmetern, die sich bewegen und aufgrund ihres Gewichts jederzeit lösen könnten oder aufgrund von Spannungen, wenn am Morgen die Sonne in den Hang hineinscheint oder am Abend ihn wieder verlässt», sagt Bissig zur Situation. Das dürften an die 1600 Tonnen sein. Gefährlich seien auch felsnahe, stark aufgeheizte Partien. Abhilfe ist schwierig: