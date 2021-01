Pro Senectute ruft Menschen ab 50 Jahren zur Impfung auf

(dpo) «Ab Alter 50 spricht nichts dagegen, sich impfen zu lassen», lässt sich alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf in einer Mitteilung von Pro Senectute am Dienstag zitieren. Denn: Das Immunsystem sei ab diesem Zeitpunkt weniger leistungsfähig und im Alter träten mehr Erkrankungen auf, so Widmer-Schlumpf, die auch Stiftungsratspräsidentin von Pro Senectute ist.

An einer Online-Medienkonferenz hat die Fach- und Dienstleistungsorganisation für Altersfragen ältere Menschen dazu aufgerufen, sich möglichst rasch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Damit würden die Seniorinnen und Senioren nicht nur ihre eigene Gesundheit schützen, sondern auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Pandemie zu bekämpfen.

Pro Senectute hat laut eigenen Angaben seit Beginn der Pandemie ältere Menschen auf verschiedene Art und Weise unterstützt. Dazu zähle der Einkaufs- und Lieferdienst «Amigos» oder eine Kampagne, mit der die Organisation die Einsamkeit von alten Menschen thematisiert.

Gemäss der Impfstrategie des Bundes haben in allen Kantonen besonders gefährdete Personen derzeit Vorrang. Dabei handelt es sich um Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen, über 75-Jährige, Personen mit Vorerkrankungen sowie das Gesundheitspersonal.