Prominentes Mitglied der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft tritt zurück: Aufseher werden selber zum Problem

Nun hat Grädel seinen Rücktritt per Ende September eingereicht. Zwei Gründe nennt er dafür. Erstens: «Das Verhältnis zwischen der Aufsichtsbehörde und der Bundesanwaltschaft ist sehr schwierig.» Zweitens: «Ich habe die Freude an der Tätigkeit verloren.» Mehr sagt er nicht. Grädel ist ein loyaler Mensch.

Rolf Grädel war Gerichtspräsident, Generalstaatsanwalt und Präsident der Staatsanwälte-Konferenz. Nach seiner Pensionierung wollte der Berner seine Erfahrung in einem besonderen Gremium weitergeben: Er liess sich bis 2022 in die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft wählen.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass es in der Aufsichtsbehörde Differenzen gibt. Die Frage, wie mit den nicht protokollierten Treffen von Bundesanwalt Michael Lauber umzugehen ist, hat die Kontrollinstanz entzweit.

Für Kritik sorgt der Stil von Aufsichtspräsident Hanspeter Uster und Bundesrichterin Alexia Heine, welche die Untersuchung leitet. Als die Aufsicht Lauber kritisierte, ging dieser zum Gegenangriff über und stellte seine Aufseher in Frage. Er empfand die Kritik an seiner Amtsführung als Majestätsbeleidigung. Uster und Heine reagierten auf die gleiche Art: Auch sie nahmen die Kritik persönlich und griffen Lauber danach ebenso persönlich an.