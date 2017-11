Am Samstagmorgen besuchten die jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Schweiz die Mauer der Reformatoren im Genfer Bastille-Park. Das Monument zeigt die wichtige Rolle der Stadt bei der Verbreitung der Reformen in Europa auf. Genf gewährte damals wichtige Persönlichkeiten Unterschlupf, welche sich für eine Erneuerung des Glaubens einsetzten.

Auch die Genfer Druckereien stellten sich in den Dienst der Reformation, indem sie zahlreiche Bücher über die neuen Ideen produzierten, die danach in ganz Europa verteilt wurden.

Ein erster Höhepunkt bildete am Samstagnachmittag in der Genfer Arena eine Veranstaltung mit zahlreichen Rednern, Musikgruppen, Künstlern und Gästen. Die Festivitäten gehen am Sonntag mit einem Gottesdienst in der Kathedrale St. Pierre zu Ende.