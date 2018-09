Der Ort, an dem die Nöte der eritreischen Diaspora greifbar werden, ist mit Holzparkett ausgelegt. Fana Asefaw betreut in ihrem Büro in Winterthur fast jeden Tag Flüchtlinge aus dem Land, aus dem Anfang der 80er-Jahre auch ihre Eltern nach Deutschland flohen. Die Mittvierzigerin ist Kinder- und Jugendpsychiaterin in einer Privatklinik. Und sie kann einen Einblick geben in das Seelenleben der Flüchtlinge aus Eritrea. 38 000 von ihnen leben in der Schweiz, und ein grosser Teil tut sich schwer mit der Integration, ist sozialhilfeabhängig. Das hat zu politischem Druck geführt.

Fana Asefaw, die eritreische Diaspora ist in den letzten Jahren stark gewachsen, doch richtig angekommen scheint sie noch nicht bei uns. Wie beurteilen Sie das?

Fana Asefaw: Es gibt einige, denen die Integration gelingt. Doch: Die meisten Eritreer sind immer noch auf der Suche nach ihrem Platz in der Schweiz. Ich erlebe viele der Geflüchteten als verloren und orientierungslos.

Woran liegt das?

Das sind junge Leute, die ohne konkreten Plan in die Schweiz fliehen, aber mit Vorstellungen, die wenig mit der Realität zu tun haben – etwa bezüglich der Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Und sie kommen oft mit einer hohen Verletzlichkeit; verletzt durch die Zeit in der Heimat, aber auch die schlimmen Erlebnisse auf der Flucht.