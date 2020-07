Quarantänepflicht für Einreisende: Welche Länder kommen auf die Risiko-Liste?

Ferienzeit ist Reisezeit und das beunruhigt den Bundesrat. Bereits letzte Woche wies das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf importierte Coronafälle hin. Also auf Leute, die sich im Ausland angesteckt und das Virus in die Schweiz geschleppt haben. 15 bis 20 Prozent der Neuinfizierten stecken sich im Ausland an.

Der Bundesrat zieht nun die Schraube an. Wer aus bestimmten Ländern in die Schweiz einreist, muss für zehn Tage in die Quarantäne und sich beim kantonsärztlichen Dienst melden. Die Flug- und Reisebusgesellschaften werden zudem angewiesen, kranke Passagiere nicht zu transportieren. «Mit diesen Massnahmen wollen wir eine ungebremste Ausbreitung des Virus verhindern», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga.