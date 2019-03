Die SVP hat ein neues Kampffeld entdeckt. Nationalrätin Magdalena Martullo gab kürzlich den Takt in einem Interview vor : «Sobald wir unterschreiben, gilt die EU-Beihilferegelung.» Sie zeichnete ein drastisches Bild. Das Ende der Schweiz, wie wir sie kennen. «Die EU-Beihilferegelung verbietet dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden, für Unternehmen bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, als sie in Europa gelten. Kantone und Gemeinden dürfen sich selber nicht mehr wirtschaftlich engagieren ohne ausdrückliche Genehmigung der EU!» Betroffen seien kantonale Steuern, Museen, Theater, Sportvereine, Bergbahnen bis zum Elektrizitätswerk. Das alles gelte sofort, nach Unterzeichnung des Abkommens.

Dort ist festgehalten, dass das Beihilfeverbot im Freihandelsabkommen nach der EU-Rechtsprechung ausgelegt werden muss. Professor Philipp Zurkinden ortet darin direkte Konsequenzen für die Schweiz: «Steuervergünstigungen, die Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung gewährt werden, wären wohl nicht mehr zu halten. Sofern die betroffenen Firmen in einem Markt tätig sind, in dem grenzüberschreitender Warenverkehr mit der EU herrscht.» Gleich argumentieren die Kantone. Roland Mayer, Generalsekretär der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hälft fest: «Der Bund sagt, die Beihilferegeln gelten nur für das Luftverkehrsabkommen. Doch das stimmt nicht: Über die Hintertüre werden sie anwendbar auf das Freihandelsabkommen.» Die Kantone befürchten, dass die EU auf diese Weise im Steuerbereich ein Einfallstor bekommt, um gegen kantonale Regeln vorzugehen. «Was ist, wenn die EU die Patentbox plötzlich als staatliche Beihilfe darstellt? Oder Steuerrulings via Beihilferecht attackiert, wie sie es bei Apple und Irland gemacht hat?», fragt Mayer.

Ohne Einigung keine Lösung

Der Bundesrat bestreitet eine Wirkung. In der Fragestunde des Nationalrates sagte Aussenminister Ignazio Cassis, dass die EU-Beihilferegeln nicht direkt anwendbar sind, was in der Diskussion gerne unterschlagen wird. Weder die EU-Kommission noch Unternehmen könnten vor Gericht gehen und wegen eines Verstosses gegen das Beihilfeverbot klagen. Auch das neue Schiedsgericht käme nicht zur Anwendung. Hätten die Schweiz und die EU Differenzen in Bezug auf die Auslegung der Beihilferegeln, würden diese im Gemischten Ausschuss geklärt. Dort wird nach dem Einstimmigkeitsprinzip entschieden: Sprich, wenn sich die EU und die Schweiz nicht einigen, dann passiert einfach nichts. Vorderhand auch nicht zum Zug kommt eine Kontrollbehörde, welche Subventionen vorgängig prüft und genehmigen muss. Diese würde erst bei neuen Marktzugangsabkommen und einem modernisierten Freihandelsabkommen installiert. Die Schweiz hat dabei in den Verhandlungen erreicht, dass sie die Einhaltung der Beihilferegeln selbst überwacht und nicht die EU, wie es beim EWR der Fall ist.

Hausaufgaben nicht gemacht

Erstaunlich ist der Auslegungsstreit zwischen Bund und Kantonen deshalb, weil sie in Brüssel gemeinsam am Verhandlungstisch gesessen sind. Mayer erklärt: «Die staatlichen Beihilfen wurden bei den Verhandlungen nicht bis ins letzte Detail diskutiert, weil die EU vorgegeben hat, keine Zeit mehr zu haben.» Klar ist, dass die SVP mit vielen Beispielen übertreibt. Dass ein modernisiertes Freihandelsabkommen aber weitreichende Konsequenzen im Bereich der staatlichen Beihilfen haben könnte. Zu diesem könnte sich aber ohnehin das Volk separat äussern.

Für Parlamentarier ist die Situation äusserst schwierig. SP-Präsiden Christian Levrat sagt: «Ob die EU-Beihilferegeln auch für das aktuelle Freihandelsabkommen gelten, ist unklar. Der Text lässt beide Lesarten zu.» Der Bundesrat müsse diese Frage dringend klären. «Das Aussendepartement hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.»