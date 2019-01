Was für ein Start in die Ski-Saison in Graubünden! Für einmal hat es nicht zuwenig Schnee, nein, fast zu viel! In Arosa beispielsweise standen Skifahrer am Sonntagmorgen vergeblich früh auf: Die Bahnen konnten nicht starten, es lag schlicht zu viel Schnee auf den Pisten, und weil es dauernd weiterschneite, kamen die Pisten-Vorbereitungen nicht genug schnell voran.

Erst gegen Mittag konnten die Bergbahnen den Betrieb wieder aufnehmen, wie eine Sprecherin gegenüber «20 Minuten» sagt. Einzig die Brüggerhornbahn bleibe heute den ganzen Tag geschlossen. Im Skigebiet liegen gemäss Arosa-Website nunmehr 170 cm Schnee.

Über 70 Zentimeter Neuschnee

Auch in Davos schneit und schneit es seit Samstag fast ununterbrochen. Der Wetterdienst Meteocentrale geht von Neuschneemengen zwischen 40 und 70 cm innert 24 bis 36 Stunden aus.

Mit 73 Zentimeter Neuschnee wurde in St. Antönien auf 1510 Meter über Meer der grösste Neuschneewert gemessen. Im nur 940 Meter über Meer gelegenen Pusserein fielen 70 Zentimeter Neuschnee. In Klosters konnten 55 Zentimeter gemessen werden. Aber auch in einzelnen Tälern gab es eine dicke Schneedecke. So fielen in Chur 25 Zentimeter Neuschnee und in Glarus 20 Zentimeter.